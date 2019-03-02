В Астане 1 марта многодетные матери осадили центр занятости населения, сообщает Tengrinews.kz.
Женщины потребовали оформить им повышенную материальную помощь, которую пообещал глава государства. Люди часами стояли в очереди, чтобы получить консультацию специалистов. На одного консультанта в среднем приходится до 80 посетителей.
"Каждый человек индивидуален. У него своя история. Мы должны посмотреть при оказании консультации выгрузку с базы данных для того, чтобы была полноценная консультация", - рассказал заместитель директора центра занятости населения Астаны Данияр Нурпеисов.
Из-за большого количества посетителей обязанности консультанта также на себя взял глава центра. По словам Абая Баймульдина, прием документов на выплату детского пособия начнется лишь ближе к июлю, когда новые правила вступят в силу.
"Мы будем руководствоваться теми правилами, которые на сегодняшний день утверждены. Когда перед нами окажутся новые правила, это будет июнь месяц или май, мы уже начнем принимать по новым правилам", - сказал директор центра занятости населения Астаны Абай Баймульдин.
С 4 марта в центре занятости планируется увеличить штат. Это позволит персоналу принимать больше посетителей.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству установить минимальную выплату на каждого ребенка для адресной социальной помощи многодетным семьям в размере около 21 тысячи тенге ($55). В результате помощью будет охвачено свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей.
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