В Таджикистане открылась новая организация по каратэ - шотокан рю Казэ ха. Её руководителем стал известный мастер восточных единоборств Фотех Табаров.
В столичном спорткомплексе «Wrestling Hall» состоялся чемпионат Душанбе по каратэ-до шотокан рю Казэ ха, посвященный созданию Общественной организации по этому виду единоборств.
В мероприятии приняли участие около ста юных спортсменов, а также представитель Федерации шотокан-рю Казэ ха России - 5-кратный чемпион мира по каратэ Александр Хомяков и специалист этого направления в Казахстане Ольга Гафурова.
В чемпионате с показательными номерами выступили несколько школ боевых искусств города – джит кун до, айкидо, каратэ-до и другие. По окончании церемонии открытия прошли соревнования, победители которых получили первые медали и дипломы нового направления каратэ.
"Официальное признание школа шотокан рю Казэ ха получила в 2001 году, - рассказывает Александр Хомяков. - Она практикуется группой последователей cенсея Тейджи Казэ. Развитием и распространением школы мастера в мире занимается Международная организация каратэ-до шотокан Казэ Ха (IKS KASE HA), президентом которой является ученик и сподвижник мастера Тейджи Казэ, обладатель 8 дана Альберт Боутбоул. Основной принцип этой школы – вовлечение как можно большего числа людей в спорт, в единоборства, пропаганда здорового образа жизни посредством каратэ".
По словам руководителя новой организации Фотеха Табарова, в ближайшее время в школу каратэ-до шотокан рю Казэ ха будут приглашены опытные тренеры и спортсмены.
"Первым делом мы планируем обучить их новому направлению, ну а дальше – будем расширяться, откроем новые секции в столице и в регионах. Выполнив эти задачи, будем открывать федерацию. Надеюсь, шотокан рю Казэ ха в ближайшем будушем найдет свое достойное место среди других видов единоборств у нас в стране", - сказал он.
По следам Фунакоши
Основателем шотокан рю Казэ ха стал сэнсэй Казэ, обладатель 9 дана. Он родился в Японии 9 февраля 1929 года.
Тейджи Казэ уже с шестилетнего возраста увлекался дзюдо. Тронутый книгой «Каратэ–до. Киохан» сэнсэя Гичина Фунакоши (1878-1957), Казэ с юношеских лет начал заниматься каратэ-до.
Мастер Казэ вступает в Японскую Ассоциацию Каратэ (ЯАК), чтобы посвятить себя профессиональному преподаванию особого каратэ.
В 1964 г. Тейджи покидает Японию, чтобы отправиться в Южную Африку с мастерами Канадзава, Эноэда и Шираи. Потом практика в США и в Германии, а с октября 1965 года по март 1966 года – он в Голландии и Бельгии.
Приехав во Францию в 1967 г., он практиковал каратэ в самом престижном французском клубе "Французская академия боевых искусств".
В 1986 г. Казэ решает посвятить себя преподаванию каратэ по всему миру. В восьмидесятые годы Казэ опубликовал 2 книги, которые содержат 18 высших ката и 5 Хейан с последовательным описанием техники исполнения этих ката. В 1989 г. вместе с Хироши Шираи он основал WKSA - Мировую Академию Шогоун каратэ.
В ноябре 2004 года Тейджи Казэ ушел из жизни, оставив после себя сотни учеников.
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