Мухиддин Олимпур был одним из самых известных таджикских журналистов первой половины 90-х годов ХХ века. В течение нескольких лет, работая в персидской службе BBC, он завоевал огромный авторитет за рубежом, особенно в Иране.
Благодаря его аудио и телепередачам многие иранцы открыли для себя Таджикистан, о котором не имели почти никакого представления.
Олимпур освещал в основном культурную жизнь таджиков. Старался держаться подальше от политики, потому что политика была не его стихия. Но как руководитель корпункта BBC отслеживал все важные события, происходившие в Таджикистане, включая межтаджикские переговоры.
Он погиб в самый разгар гражданской войны.
К середине декабря 1995 года были убиты около 60 журналистов в Таджикистане. До установления прочного мира со своей жизнью расстаются еще почти 20 человек.
Трагедия произошла вечером 12 или ночью 13 декабря 1995 года. А 14 декабря он должен был вылететь в Иран, где ждали выставку его фотографий.
В Олимпура выстрелили из пистолета два раза, а безжизненное тело выбросили в университетском городке за зоопарком.
На следующее утро труп заметили студенты и преподаватели, спешившие на занятия.
Нурмухаммад Холзода, работавший с ним, вспоминает, что в тот вечер они вышли втроем из офиса, который находился в доме напротив Путовского базара. С ними был также другой корреспондент BBC Мардон Мухаммад.
К 7 часам Душанбе превращался в мертвый город, поэтому автобусы в это время появлялись редко. Ждать им пришлось долго, поэтому коллеги предложили Олимпуру идти пешком. До 91 мкр, где он жил, пешком можно было дойти за 15-20 минут.
Но он не принял предложение. Коллеги расстались с ним, а на следующее утро узнали страшную весть.
Следствие установило, что к смерти известного таджикского журналиста были причастны члены бандформирований эшони Нозима, влиятельного командира вооруженной оппозиции, бесчинствующего в пригороде Душанбе.
Впоследствии, за участие в убийстве Олимпура к уголовной ответственности были привлечены несколько боевиков группы эшони Нозима.
К «Звездам Востока»
Мухиддин Олимпур родился в селе Шамтич Айнинского района. С самого раннего детства мечтал стать художником, поэтому получив аттестат, поступил в республиканскую художественную школу имени Мирзорахмата Олимова.
После окончания училища его приняли в качестве художника - ретушера и фотокорреспондента в молодежную газету «Комсомоли Точикистон».
Попав в журналистский коллектив, Мухиддин стал изучать азы этой профессии. Затем поступил на заочное отделение факультета журналистики Таджикского госуниверситета имени Ленина.
Впоследствии работал в Таджикском телеграфном агентстве Таджикистана (ТаджикТА) и еженедельнике «Адабиёт ва санъат».
Нуриддин Каршибоев, председатель НАНСМИТ утверждает, что Олимпур был одним из тех журналистов, который внес большой вклад в развитие фотожурналистики в Таджикистане. Он смог через свои работы донести больше информации людям, чем через обычные статьи.
Таджикский журналист Салим Аюбзод, работавший с ним в еженедельнике «Адабиёт ва санъат» подчеркивает, что фотографии Олимпура не нуждались в электронной обработке, как это стало модно после появления фотошопа.
Слава к Мухиддину Олимпуру пришла в 1988 году, после первых передач «Звезды Востока», показанных по таджикскому телевидению. Она была посвящена в основном иранским и афганским солистам.
Люди, хорошо знавшие его в ту пору, утверждают, что к созданию этой передачи он шел долго.
Олимпур, как и многие советские граждане, большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе, поэтому информацию собирал по крохам из газет и журналов.
Вдруг однажды в начале 80-х годов ему сообщили, что его направят в Афганистан в качестве переводчика. По прибытии его назначили переводчиком партийного советника в провинции Балх.
Вышеупомянутый Нурмухаммад Холзода, также работавший в Афганистане в этот период, отмечает, что в отличие от многих других советских переводчиков, Олимпур не бегал по магазинам за дефицитными в СССР товарами.
- Как-то во время одного из своих приездов в Кабул, мы вместе вышли на прогулку. В первом же дуканчике Олимпур спросил у какого-то дуканщика, где он может купить фотографии и аудиокассеты афганского певца Ахмада Зохира и иранской певицы Гугуш, - рассказывает Холзода. - Тот назвал базар, куда советским гражданам по соображениям безопасности категорически было запрещено ходить. Нарушив этот запрет, Олимпур попросил афганского водителя довезти переводчиков туда.
Тот сразу отказался, и предупредил, что в служебной машине советского партийного советника ехать туда равносильно самоубийству. Но чтобы переводчик - гость, приехавший из провинции, не обиделся, добавил, что базар находится недалеко, поэтому, при желании, переводчики сами могут туда пойти пешком.
Нурмухаммад и Олимпур пошли пешком. Когда зашли в один из дуканчиков, хозяин, догадавшись, что клиенты - советские граждане, предупредил их, что на базаре действуют душманы, которые в любой момент могут взять их в заложники.
Он взялся сопровождать их, но предупредил, чтобы те молчали, а все необходимое он сам будет покупать. Поход завершился без приключений.
Другой таджикский переводчик, ныне доктор исторических наук, Хамза Камол, работавший в Афганистане во второй половине 80-х годов, рассказывает, что в январе 1988 года в Кабуле состоялась выставка фотографий Олимпура, посвященная советско –афганской дружбе и сотрудничеству.
В тот же вечер, в квартире Камола собрались несколько земляков. Внимание Олимпура привлекли фотографии известных певцов, развешанных в одной из комнат, а также несколько номеров журнала «Сабовун», посвященных жизни и деятельности Ахмад Зохира и Гугуш.
Он хотел купить журнал, но в киосках его не оказалось, и тогда свою коллекцию ему подарил Камол. Вскоре он ему также отправил копию последнего сольного концерта Гугуш в Кабуле в 1976 году и фильм с ее участием - «Долгая ночь».
В передаче, посвященной Гугуш, Олимпур использовал их, а через несколько лет встретился с ней в Тегеране.
Халим Сангинов, режиссер передачи «Звезды Востока» вспоминает, что успех у передачи был небывалый. В адрес редакции приходили тысячи писем от зрителей, в которых они выражали свою благодарность автору и ведущему.
В течение 3 лет Мухиддин Олимпур выпустил более 15 передач, посвященных самым известным певцам Ирана и Афганистана - Гугуш, Ахмад Зохиру, Шаджариёну, Лейле Фурухар и другим.
Посол таджикской культуры
Бокир Муин, бывший главный редактор персидской редакции BBC вспоминает, что сотрудничество Мухиддина Олимпура с этой радиостанцией началось в 1989 году. В течение последующих 4 лет он передавал свои сообщения в основном по телефону.
Но в 1993 году BBC открыл свой корреспондентский пункт.
Многие, хорошо знавшие Олимпура, утверждают, что он никогда не проходил мимо немощных и голодных людей. Всегда старался им помочь. Бабушке, проживавшей на одной площадке с офисом BBC, постоянно приносил хлеб.
Заррина Хушвакт, тогда еще совсем молодая актриса, рассказывает, что в голодные годы устроилась уборщицей в одном правительственном учреждении. Зарплаты были мизерные, поэтому ни на что не хватало.
Как–то об этом узнал Олимпур. Он пригласил ее в офис, и сказал, что аналогичную работу может предложить здесь. Но попросил нигде это не афишировать.
- Ты известная актриса, поэтому будет некрасиво, если твои зрители узнают, что ты работаешь уборщицей в офисе, - сказал он.
Впоследствии Зарина стала корреспондентом BBC. Сегодня, спустя почти четверть века, она говорит, что работа уборщицы спасла от голода не только ее семью, но и всю родню.
Знавшие Мухиддина Олимпура считали его послом таджикской культуры, поэтому во всех своих фотографиях он отражал культуру, обычаи и традиции нашего народа.
Холзода утверждает, что за день до своей трагической смерти Олимпур сказал, что после возвращения из Ирана, намерен организовать выставку своих фотографий, посвященных межтаджиским переговорам, состоявшимся в мае 1995 года в Кабуле.
Выставка состоялась, но когда его уже не было в живых.
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