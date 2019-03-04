АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 МАРТА 2019 ГОДА

4 марта – В ГБАО пройдут выборы члена верхней палаты парламента республики от региона.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 МАРТА

1940 - Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР государственному русскому драматическому театру присвоено имя Владимира Маяковского.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 МАРТА

1875 - Родился таджикский писатель, журналист и просветитель Махмудходжа Бехбуди.

1936 - Родился журналист Тулфор Кадамов.

1947 - Родился доктор биологических наук Сафарбек Рахимов.

1949 - Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Дона Бахромов.

1957 – Родилась журналистка Хуринисо Ализода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в предгорных районах осадки (дождь, ночью снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО осадки (дождь, снег), по ВГБАО снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 30-35 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

1 февраля - ОБСЕ передал в дар МВД Таджикистана учебно-криминалистическое оборудование

- Министр образования Нуриддин Саид на пресс-конференции сказал, что «Последний звонок», «Иди Алифбо» Новый год не будут возвращены в школы.

3 февраля – Правительства Таджикистана и Катара подписали Соглашение об отправке организованной рабочей силы из Таджикистана в Катар.

- На территории военного полигона Ляур в результате взрыва боеприпаса погиб подросток. Он попытался разобрать выстрел, ударив по нему камнем.

- Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» на учебно-тренировочном сборе в Анталии провел свой третий контрольный матч с ничейным счетом.

- Фуры с таджикскими грузами опять застряли на границе Туркменистана

4 февраля – Мэрия Душанбе сообщила, что в столице в конце 2040 года заработает первая воздушная ветка метро.

- В Душанбе с официальным визитом приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- В Таджикистане заработал Единый государственный реестр залоговых обязательств

5 февраля - Глава «Амонатбонк»-а Сироджиддин Икроми на пресс-конференции сообщил, что правительство Таджикистана скупит каждую акцию «Сангтуды» за 100 сомони

- Вопросы политической интеграции, безопасности, борьбы с терроризмом, защиты госграницы, ситуация в Афганистане, армии, образования и миграции были обсуждены в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Эмомали Рахмоном.

6 февраля – Кадровые перестановки в ЦСИ РТ. Указом президента в связи с уходом на пенсию от должностей были освобождены директор ЦСИ Худоберди Холикназар и его заместитель Сайфулло Сафаров.

- Стала известна плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе: от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.

- За уклонения от исполнения наказания экс-капитана сборной КВН Таджикистана, журналиста Хайрулло Мирсаидова объявили в Таджикистане в розыск.

7 февраля - Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «О госслужбе», согласно которым впредь те, кто ранее был осужден за сознательное совершение того или иного преступления, не могут быть приняты на работу на государственную службу.

- Парламентарии Таджикистана внесли поправки в Закон «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах» и узаконили двухлетний запрет на все проверки производственников.

- Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление инвесткредита в размере $40 млн. для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».

- Состоялось заседание Центрального исполнительного комитета НДПТ

8 февраля - Нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон страны «О статусе столицы», согласно которым мэр столицы теперь вправе присуждать отдельной категории граждан звание «Почетного жителя Душанбе».

9 февраля – Эмомали Рахмон подписал постановление, согласно которому граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт и регистрировать сим-карты по паспортам нового образца (2014 г.) под наблюдением камеры.

10 февраля - На севере страны вновь заработала крупнейшая в регионе прядильная фабрика «Ангубин» (бывшее ЗАО «Олим Текстайлз»)

11 февраля - Верховный суд РТ сократил срок отбывания наказания «народному генералу» Киёмиддину Гози с 25 лет до 7 лет заключения.

- В Душанбе запретили движение маршруток №4

11-13 февраля - Делегация Директората по торговле и Европейской внешнеполитической службы Еврокомиссии изучала в Душанбе вопросы присоединения Таджикистана к программе ВСП+

12 февраля - Старший советник аппарата помощника главы государства по вопросам правовой политики Содик Шоназаров на пресс-конференции сообщил, что до конца 2020 года некоторые статьи УК Таджикистана могут быть декриминализованы

- Душанбинский городской суд начал рассмотрение кассационной жалобы ответчиков по делу о смерти журналиста Галима Фасхутдинова.

- Чемпион Таджикистана по футболу «Истиклол» на выезде уступил узбекскому клубу АГМК (2:4) в матче предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019.

12-13 февраля - В Душанбе прошло первое заседание технической экспертной группы Алматинского процесса - региональной межгосударственной инициативы по миграции.

13 февраля – Глава МИД на пресс-конференции сообщил, что в иракских тюрьмах содержатся 43 женщины и 92 таджикских ребенка.

- Глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода на пресс-конференции сообщил, что население Таджикистана задолжало «Барки точик» за счет потребленной электроэнергии около 1 млрд сомони.

- На трассе Душанбе – Худжанд – Чанак под снежной лавиной погиб 63-летний водитель автопогрузчика Тугён Умаров

14 февраля - Эмомали Рахмон распорядился выявить лучшего читателя в Таджикистане

15 февраля - На достройку Рогуна в этом году направят $222 млн из бюджета, сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции.

16 февраля - Вице-премьер Таджикистана поручил досрочно сдать в эксплуатацию самый большой спорткомплекс в Душанбе

17 февраля – МВД сообщило, что глава оппозиционного движения Реформа и развитие Таджикистана Шарофиддин Гадоев вернулся в Таджикистан

- Таджикский боец Некруз Мирходжаев одержал победу на турнире Bellator 216 в городе Анкасвилл (США) над американским файтером Пэтом Кейси.

18 февраля - Суд завершил рассмотрение кассационной жалобы ответчиков по делу о смерти известного таджикского журналиста Галима Фасхутдинова и оставил без изменений решение суда района Сино по взысканию морального и материального ущерба по этому делу

18-21 февраля - Ведущие татарстанские специалисты в сфере детского здоровья посетили детские медучреждения Таджикистана с дружественным визитом.

19 февраля - The Washington Post написала, что на территории ГБАО Таджикистана находится форпост китайских военных.

- Гражданин Таджикистана Саидшо Гафуров скончался в Мекке во время совершения хаджа умра. У него случился инфаркт.

19-28 февраля - Милиция Душанбе провела в столице специальную профилактическую операцию «Тротуар», в ходе которой к административной ответственности привлечены водители припарковавшие свои авто в не положенных местах.

20 февраля - Эмомали Рахмон встретился с журналистами государственных телевизионных и радиоканалов, главными редакторами государственных газет и журналов Таджикистана.

- В Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр находился в 22 километрах от Душанбе, на территории Вахдата

- Парламент Таджикистана дал добро на открытие нового КПП «Бабатаг» на границе с Узбекистаном

20-24 февраля - Таджикские боксеры завоевали 4 медали международного турнира по боксу в Бишкеке.

21 февраля - Эмомали Рахмон утвердил эмблему международного праздника «Навруз» для 2019 года, а также дизайн подарочных «мешочков»

22 февраля – Таджикская сторона опровергла информацию американского издания The Washington Post о военном объекте Китая. Таджикистан утверждает, что это построенные китайцами таджикские погранзаставы в рамках соглашения от 2016 года.

- Генпрокуратура Таджикистана завершила расследование и направила в Верховный суд республики уголовные дела в отношении более 30 участников бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3. Делам присвоено гриф «секретно».

- В Парке Победы от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра обороны республики Шерали Мирзо состоялось возложение венков к памятнику воинской славы в честь Дня защитника отечества.

- Рустам Эмомали учредил Фонд поддержки производственной сферы города Душанбе

- ЕС дополнительно выделил 10 млн евро для реабилитации систем ирригации в Зеравшане

23 февраля - Торжественное собрание, посвященное образованию Вооруженных сил Таджикистана, с участием главы государства прошло в «Кохи Борбад»

- По всей республике прошли массовые утренние зарядки, в которых приняли участие работники государственных ведомств и учреждений, а также подростки и молодежь

- В Таджикистане отметили День создания Вооруженных сил РТ концертами и гуляниями во всех парках.

- Четверо подростков, которым было от 14 до 16 лет, провалились под лед в местном водоеме в кишлаке Оби Канапо Айнинского района Согдийской области. Все они погибли.

24 февраля - Эмомали Рахмон высадил новый яблоневый сад в Дангаре.

- В отношении учительницы школы-интерната №1 города Душанбе возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства воспитанника этой школы

- В квартире в 102 микрорайоне Душанбе нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

25 февраля - Мобильные компании сообщили, что в ближайшее время выпустят сим-карты без голосовых вызовов - исключительно для передачи интернет данных.

- В Душанбе начал курсировать новый автобусный маршрут №29 от Караболо до микрорайона Пахтакор (Гипрозем).

– 10 строителей упали с высоты на стройке мечети в Душанбе. 8 из них были госпитализированы в Национальный медицинский центр (Караболо).

- Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн.

- Солдат срочной службы погранвойск ГКНБ Таджикистана Мансур Наврузов приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство лейтенанта Муносиба Олимбекова.

25-27 февраля – В Душанбе прошла вторая региональная инновационная лаборатория «STORYCRAFT - Innovate. Play. Engage» (ИноЛаб или Лаборатория) для содействия региональному сотрудничеству и совместному производству инновационного медиа-контента на тему предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ).

26 февраля - В ГБАО местные жители начали охоту на волков. Они нападали на людей.

- Бывшие члены оппозиционной «Группы-24», которые вернулись в Таджикистан, обратились к Верховному суду и другим структурам РТ с просьбой удалить организацию из списка экстремистских и террористических групп.

- В Таджикистане мать, которая втыкала иглы в младенца, осуждена на 8 лет.

27 февраля - Президент Таджикистана произвел очередные кадровые перестановки.

- Один из упавших при строительстве мечети рабочих скончался в больнице. При падении он получил разрыв печени.

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала Агентству по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды Таджикистана 40 мобильных телефонов.

28 февраля - В Душанбе прошел городской тур республиканского телевизионного фестиваля «Чакомаи гесу»

- Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил грантовое финансирование в размере $58 млн. для реализации проекта сельского водоснабжения и санитарии.

- На заседании правительства принято решение о создании новой СЭЗ «Куляб».

- Правительство на своем заседании утвердило перечень товаров, ввозимых ГУП «По производству, продаже, закупке товаров первой необходимости в Душанбе», которые освобождаются от уплаты налога на добавочную стоимость.