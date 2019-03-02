Главные события и самая интересная аналитика в еженедельной подборке «Asia-Plus». Если кому не интересно, всё равно читаем – полезно знать, что происходит в твоей стране.
На этой неделе случилось ЧП - несколько строителей самой большой мечети Центральной Азии упали с 30-метровой высоты. Один позже умер. Как и по какой причине это произошло, строители не помнят (или не хотят). А вот прокуратура уже возбудила дело за нарушение правил безопасности.
Впрочем, нарушения эти (как неожиданно выяснилось), у нас совершаются сплошь и рядом. Признают это как строители, так и застройщики.
Вот жили мы, жили и даже не собирались менять свои паспорта на новые ID-карты. А правительству в это время позарез нужно было пальчики своих граждан в общую базу закатать, чтобы потом по пальчикам этим более эффективно работать (как им кажется) и за безопасностью бдить (это они нам так рассказывают). Ну вот, собственно – решение…
В общем, рассказываем о порядке получения ID.
Что заставляет таджикских медиков брать взятки (низка зарплата - …вашу!) и почему за это должны нести ответственность власти (должны, должны!).
Здесь инфографика для любопытствующих - сколько нефти потребляет Таджикистан, и кто нам ее поставляет. Читайте сначала первую колонку, потом вторую, так понятнее будет (привет нашему дизайнеру, который что-то тут с визуализацией намудрил).
Хотя вот тут Минздрав говорит, что число коррупционеров сократилось (Ага…).
Пришли, увидели и победили. Мы узнали, за что в Таджикистане так любят Китай? (на самом деле, нет, конечно). И любовь у нас взаимная. Пока. Пока есть деньги.
Бизнесмены, осталось ждать недолго! В декабре будем вам счастье. Правительство затеяло реформы, целых 300 дней реформ. Сегодня 1 марта и УЖЕ (!) разработан проект (а ехидны – это я про себя - самые дальнозоркие животные, чтобы вы знали…).
Когда нет средств против болезней, можно окуривать курятники хазориспандом (да, и это я не придумала). А что? У нас всё производство на том и поставлено – лишь бы как, да как-нибудь. А вот у ближайших наших соседей птицефермы работают на уровне. Нам мотается лишь завидовать и закрывать границы.
Что бы вы думали интересовало наших граждан на этой неделе больше всего? Как правильно выбирать отечественную колбасу, сколько она должна стоить и из чего ее делают. Объясняем тем, кто еще этого не знает (лучше не читайте).
Таджикистан ищет деньги. Теперь на реформу милиции. В частности, нужна одежда. Хотя бы. Ну, а потом и на само переименование (помогите, как говорите, чем можете).
На этой неделе мы чтили сильную половину человечества, вот такой ТОП-11 таджикских мужчин, которыми мы гордимся (он лично наш, просим прощения, если кого позабыли).
Подъём в 5:00 утра, кросс 10 километров, 300 отжиманий от пола, 50 подтягиваний на турнике, 50 на брусьях (а вам слабо в 61 год?) Про знаменитого спасателя – Олега Пилькевича мы решили рассказать вам отдельно.
Хотите знать сколько в Таджикистане безграмотных? Знайте.
В Таджикистане растет число осознанного заражения ВИЧ. Объясняем, что это значит.
«Лицо не должно быть уставшим на фото и видео! И не пренебрегайте фильтрами!», - модель Сафина Габова дает советы о том, как правильно вести Инстаграмм и даже на нем зарабатывать (на самом деле советы дают мужики, но они не такие красивые, чтобы их фотки сюда вытаскивать :) ).
Как житель Хатлона хранит самаркандскую лепешку 34 года? (честно говоря, у нас был вопрос – зачем?!) Это прикольно.
Есть хотите? Тогда собираемся и идем. Мы вам нашли три места, где можно попробовать необычный плов.
https://news.tj/ru/news/life/food/20190228/tri-mesta-v-dushanbe-gde-mozhno-poprobovat-neobichnii-plov
А на дворе уже весна. С чем мы вас и поздравляем!
Сароянда Манижа барои кӯмак ба қурбониёни хушунат замимаи алоҳида фаъол намуд
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