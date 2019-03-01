Государственный департамент США намерен выплатить награду в один миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена - сына убитого лидера «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
"Начиная минимум с августа 2015 года, он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников", - заявили в ведомстве.
В частности, там уточнили, что Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными.
В январе 2017 года Госдепартамент ввел санкции в отношении Хамзы бен Ладена за действия, которые могут угрожать безопасности США.
Летом 2018 года сообщалось, что Хамза женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, совершенного "Аль-Каидой" в США. Тогда погибли около 3 тысяч человек.
Лидер организации Усама бен Ладен был объявлен "террористом номер один" в мире и за его голову была обещана награда в 50 млн долларов. Однако эти деньги так и не выплатили, а сам Усама был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.
Среди документов, найденных на вилле Усамы, было письмо, в котором он просит своих соратников защищать сына и учить его под чужим именем в Катаре.
В августе 2018 года мать Усамы бен Ладена впервые согласилась на интервью с журналистами и рассказала, как ее сын стал джихадистом. По ее словам, он был хорошим ребенком, но, обучаясь в Университете короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии, сбился с пути.
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