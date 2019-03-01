В честь Дня матери в столице республики стартовала новая акция от компании «МегаФон Таджикистан». Если с 28 февраля по 6 марта абонент проговорит по мобильному телефону в сумме 100 и более минут со своей мамой, оператор вручит ей букет цветов. Полезным дополнением к цветам станут подарочные сертификаты на получение номера или интернет-пакеты.
Чтобы принять участие в акции «Цветы для мамы», нужно зарегистрироваться на сайте mama.megafon.tj и указать там два номера – свой и своей мамы. Звонящий должен являться абонентом компании «МегаФон Таджикистан», телефон мамы может быть подключен к любой сети. Суммарная продолжительность звонков на ее номер фиксируется оператором автоматически. Если в дни акции наберется сто минут разговоров и более, мама участника получит замечательный подарок к празднику. Акция проводится только на территории города Душанбе.
«Самый большой подарок для наших мам – это внимание, которое мы им уделяем. Им очень важно слышать наши голоса, знать, что у нас всё в порядке. Накануне 8 марта мы решили поддержать тех абонентов, которые регулярно общаются со своими мамами. Подарком от нашей компании станут цветы и полезные сертификаты, в том числе на интернет-пакеты. Ведь с современными мамами можно общаться и онлайн!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.
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