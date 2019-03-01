Как правильно продвигать свой товар или услугу в соцсетях, кто такой smm-специалист и можно ли считать его повелителем лайков и укротителем хейтеров? Чем отличается аудитория в разных соцсетях, как искать вдохновение для креативных публикаций и желательно так, чтобы увеличились продажи?
Вопросов много, гость – один. Мадина Нигматова более 4 лет работает в этой сфере и точно сможет помочь нам разобраться в этой нелегкой теме в очередном подкасте, подготовленном при поддержке МегаФон Таджикистан.
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