В районах Исмоили Сомони и Шохмансур столицы на сутки отключат питьевую воду из-за ремонтных работ. Соответствующее решение подписал мэр столицы Рустами Эмомали, сообщает пресс-служба мэрии.

Подача питьевой воды временно отключают из-за подключения новых водосточных труб на пересечении проспекта Рудаки с улицей Карамова.

В указанное время в районе Исмоили Сомони воды не будет в махаллях А.Соатова, Амиршоева, Захматобод, Сахбо, К.Рахимова, Анзоб, Гулистон, Зайнаб-биби, У.Хайёма и Сари-Осиё, на улицах Н. Хусрава, М. Турсунзода, Ш. Шохтемура, П.Толиса, Гагарина, Сурхоб, Мехнат, Карамова, Пушкина, Шевченко и по проспекту Рудаки – от пересечении улиц У.Хайёма и С.Гани до парка имени Айни.

Также воды не будет в махаллях Н.Мухаммада, Курган, Хорог, Бахори, Бадахшон-1,2 и на улицах Дружбы народов, А. Дониша, Истаравшан, Хусейнзода, Нарзикулова, академиков Раджабовых и проспекта Айни от дома 1 до дома 77 района Шохмансур.

Мэр столицы поручил главам столичных районов и ГУП «Обу корези Душанбе» организовать доставку питьевой воды в указанное время жителям улиц и махаллей, где будет отключена вода.

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