Некоторые жители страны всё еще зависимы от привозной воды

Всемирный банк окажет безвозмездную помощь для улучшения доступа населения и организаций к водоснабжению и санитарии в южных районах Таджикистана.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил накануне, 28 февраля, грантовое финансирование в размере $58 млн. для реализации проекта сельского водоснабжения и санитарии, сообщает постоянное представительство ВБ в РТ.

Средства будут предоставлены Международной ассоциацией развития, которая является членом Группы Всемирного банка.

Проект охватит семь районов: Вахш, Леваканд (Сарбанд), Кушониён (Бохтар), Дусти (Джиликуль), Балхи (Руми), Джайхун (Кумсангир) и Восе.

Примерно в 200 школах и медицинских учреждениях будут построены либо реабилитированы санитарно-технические сооружения. В рамках проекта будут проводиться комплексные внеклассные мероприятия, способствующие внедрению улучшенных методов гигиены. Гранты будут выделяться примерно 1 тысяч беднейшим домохозяйствам для улучшения санитарных условий в их домах.

В рамках проекта также будут финансироваться мероприятия по улучшению инфраструктуры: сельские домохозяйства в Хатлонской области будут подключены к базовым услугам водоснабжения, будет улучшено качество услуг водоснабжения в условиях существующих подключений.

«Проект будет реализован в данном регионе, поскольку в нем проживает наибольшая доля бедных людей, которые лишены доступа к чистой воде и санитарии», - отмечается в сообщении.

По результатам исследования Всемирного банка, в 2016 году всего лишь 36% сельских домохозяйств в Таджикистане имели доступ к безопасной питьевой воде. Более чем один из пяти жителей сельских районов, использует поверхностные воды в качестве основного источника питьевой воды. В трех из четырех домохозяйств женщины и девочки несут единоличную ответственность за сбор воды, который сопряжен с тяжелым физическим трудом и осуществляется в ущерб их образованию или занятости. Многие сельские школы не имеют деньги для удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей, что приводит к низкому по качеству содержанию систем водоснабжения и санитарии. Только половина сельских школ имеет доступ к водопроводной воде, и почти 60% используют крытые выгребные ямы в качестве туалетов.

Согласно проведенному в 2018 году структурами ООН исследованию, Таджикистан по уровню водоснабжения, устойчивому доступу к улучшенным источникам питьевой воды занимает 156 место из 177 стран мира. С 57,5-процентным доступом среди постсоветских стран и СНГ республика занимает последнее место.

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