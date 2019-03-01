Лимит на свет в сельских районах давно отменен, но из-за частых аварий на линиях население Кулябского региона нередко остается без света. Так было всю прошедшую зиму.

Али Барот, житель Муминабадского района, был рад, когда в прошлом году объявили об отмене лимита на свет. Однако неожиданные отключения электричества застали Али и его односельчан врасплох.

- В прежние годы, зная, что скоро начнется лимит, мы заранее готовились к этому – заготавливали дрова, уголь, устанавливали печки-буржуйки, - рассказывает он. - А когда объявили, что лимита на свет больше не будет, многие расслабились, не подготовились должным образом к холодам. В результате всю эту зиму люди мучались, когда по разным причинам отключали свет.

По словам другого жителя района, Мухиддина Шарипова, свет начали отключать еще с сентября прошлого года.

- Сначала говорили, что это дежурные работы, мол, готовимся к зиме. Но и зимой свет отключали, иногда сутками его не было.

Хисайн Орипов, главный инженер сетевых линий Муминабада, объяснил частые отключения света в районе этой зимой частыми авариями на электролиниях.

- У нас основная часть электроэнергии поступает по ЛЭП пропускной мощностью 10 кВт. На 250 км линии приходится 5 тысяч столбов, 1500 из которых негодные и подлежат замене, - рассказывает Орипов. - Во время выпадения снегов этой зимой аварии на линиях случались часто. Например, последний раз были обрывы проводов в результате падения столбов на территории джамоата Чилдухтарон. На исправление последствий аварии ушло три дня, и в это время многие жители джамоата оставались без света. Об аварии на линии жители сообщили нам сразу же, но выехать туда мы оперативно не могли, так как не было техники. Машина ГаЗ-66, выданная нашим службам, неисправна. Есть еще «Нива», но на ней в снежную погоду далеко не поедешь.

По словам специалиста, им пришлось просить помощи у головной базы – ОАО «Кулябские электрические сети», на машине которой бригада выехала на место ЧП и исправила последствия аварии.

- За год для нашего района было выделено всего 20 железобетонных столбов, однако даже эти столбы не были установлены вместо старых, их передали в новую махаллю, - говорит он.

3,5 тысяч столбов – «инвалиды»

Кроме отживших свой век столбов, причиной аварий на ЛЭП в районе становятся протянутые еще в советский период электрокабели, а также старые трансформаторы, которые не в состоянии выдерживать нагрузку.

- Запасных трансформаторов у нас нет, и когда в каком-то кишлаке трансформатор выходит из строя, до его исправления люди сидят без света.

Мы побывали и в некоторых кишлаках Восейского района. Картина схожая – частые отключения света, причиной которых называют обрывы на ЛЭП, выход из строя трансформаторов и др.

- Да действительно, на территории нашего района установлены 7 тысяч электростолбов, половина из которых находится в аварийном состоянии. В прошлом году были заменены всего 120 столбов и с такими темпами мы не скоро решим проблему. Есть также трудности в связи с износом трансформаторов, - говорит начальник сетевых линий Восейского района Сайрахмон Тавакалов.

Главные виновники – жители и деревья?

А вот начальник ОАО «Кулябские электрические сети» (КЭС) Давлатназар Холов основными виновниками частых аварий на ЛЭП региона считает самих жителей.

- Жители информированы и знают, что под высоковольтными линиями запрещена посадка деревьев. Но люди сажают деревья, многие из которых выросли и во время сильных ветров, дождей и снегопада становятся причиной обрыва линий.

Другой причиной частых аварий на линиях чиновник считает увеличение потребления электроэнергии населением.

- В советское время многие жители для приготовления пищи использовали газ, а для отопления домов – уголь и дрова. Сейчас все эти источники тепла труднодоступны, и поэтому люди все больше пользуются электроэнергией. Кроме того, в регионе численность населения за годы независимости увеличилась в разы, а значит, увеличилось и количество энергопотребителей. По этой причине трансформаторы не выдерживают нагрузку и часто выходят из строя, - говорит Холов.

По его словам, ситуация усугубляется и в связи с задолженностью населения и учреждений Кулябского региона за свет: сейчас долг накопился на сумму 90 миллион сомони.

- Несмотря на все эти трудности, проблема, хотя и медленно, но решается, - говорит руководитель КЭС. – С прошлого года Кулябский домостроительный комбинат, согласно договору, начал изготавливать для нас столбы. Более 100 из них мы уже получили и распределили по селам.

К сожалению, ДСК Куляба производит в месяц всего 30-40 бетонных столбов. Этого очень мало. Привозимые из Леваканда столбы обходятся дорого. Ясно одно – своими силами решить в ближайшее время проблему обновления ЛЭП в регионе ответственным лицам КЭС не удастся.

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