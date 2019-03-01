Строительство самой большой в Центральной Азии мечети в Душанбе идет полным ходом - ее должны сдать в августе этого года.

Состояние рабочего, упавшего при строительстве мечети, улучшилось, из реанимационного отделения он переведен в отделение нейрохирургии.

Житель Дарвазского района 38-летний Курбоншо Эльчиев, вместе с остальными рабочими упавший на стройке мечети в Душанбе, был доставлен в столичный Национальный медицинский центр 25 февраля.

- Эльчиев и другой рабочий – Давлатшо Юсупов получили серьезные травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, - рассказал «АП» заместитель главврача Центра Сулаймон Табаров. – К сожалению, спасти Юсупова не удалось, а вот Курбоншо Эльчиев преодолел кризисное состояние, и сейчас он переведен в отделение нейрохирургии.

У него, по словам врача, была диагностирована тяжелая закрытая травма головы и сотрясение мозга, а также трещина в области лба.

В ночь на 27 февраля находившийся в реанимации 60-летний строитель Давлатшо Юсупов скончался, не приходя в сознание: при падении он получил разрыв печени, спасти врачам его не удалось.

Табаров отметил, что в отделении нейрохирургии сейчас находятся еще трое пострадавших строителей. Состояние их здоровья у врачей не вызывает опасений.

Находящиеся в травматологическом отделении еще трое рабочих идут на поправку, сообщили врачи.

ЧП на стройке самой крупной в регионе мечети произошло 25 февраля, примерно в полдень: с большой высоты упали 9 строителей. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Один строитель, получивший незначительные ранения, от госпитализации отказался, а восемь были госпитализированы, причем двое попали в реанимацию Национального медицинского центра.

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