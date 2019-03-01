28 февраля в гостинице «Hyatt Regency Dushanbe» состоялась жеребьевка календаря чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги сезона-2019, титульным спонсором которого в этом году выступила одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны – Tcell.
Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой нации.
Одним из крупнейших спортивных событий 2019 года станет футбольный чемпионат Таджикистана, проводимый при поддержке компании Tcell. Первый тур чемпионата Таджикистана пройдет уже 6-7 апреля.
В 28 по счету чемпионате Таджикикистана примут участие восемь клубов – «Истиклол», ЦСКА «Памир» (оба – Душанбе), «Худжанд» (Худжанд), «Куктош» (Рудаки), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), «Хатлон» (Бохтар), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) и «Истаравшан» (Истаравшан). Чемпионат страны пройдет в три круга – каждая команда проведет по 21 матчу.
Церемония жеребьевки прошла в праздничной атмосфере с участием многочисленных гостей. В отличие от предыдущих лет, на этот раз церемонию жеребьевки календаря чемпионата Таджикистана провели известные в прошлом игроки национальной сборной страны – Сухроб Хамидов, Тохирджон Муминов, Шухрат Джабборов и Баходур Суфиев.
Сначала состоялась жеребьевка первых двух кругов чемпионата, а затем решающего, третьего круга.
Во время жеребьевки первых двух кругов чемпионата Таджикистана бывшие игроки национальной сборной страны Сухроб Хамидов и Тохирджон Муминов вытянули жребий для определения порядкового номера команд. Согласно итогам жеребьевки календаря, в первом туре чемпионата Таджикистана 6-7 апреля встретятся:
- «Регар-ТадАЗ» – «Истиклол»
- «Куктош» – ЦСКА «Памир»
- «Панджшер» – «Истаравшан»
- «Худжанд» – «Хатлон»
После завершения жеребьевки календаря первых двух кругов на сцену были приглашены ветераны таджикского футбола Шухрат Джабборов и Баходур Суфиев, чтобы определить какие команды сыграют дома и на выезде в третьем круге национального чемпионата. В стартовом туре третьего круга национального чемпионата встретятся:
- «Истиклол» – «Хатлон»
- «Истаравшан» – ЦСКА «Памир»
- «Куктош» – «Худжанд»
- «Регар-ТадАЗ» – «Панджшер»
Согласно регламенту, команда, финишировавшая на последнем месте по итогам сезона, покинет высшую лигу. А команда, занявшая седьмое место в высшей лиге, в конце сезона сыграет переходные матчи с серебряным призером первой лиги.
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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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