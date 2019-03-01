Европейский Cоюз может допустить беспошлинную поставку таджикской продукции на европейский рынок в обмен на соблюдения республикой прав человека, охраны труда, окружающей среды, эффективного управления.
Вопросы, связанные с присоединением Таджикистана в Генеральную систему преференций (GSP+) обсуждены на днях на встрече главы Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фарруха Хамрализода с послом Евросоюза в республике Мэрилин Йозефсон, сообщает пресс-служба Госкомитета.
В ходе встречи отмечалось, что вхождение Таджикистана в данную систему позволит экспортировать более 6,4 тысяч отечественных товаров на европейские рынки по системе таможенных пошлин с нулевой ставкой.
«Этот процесс улучшает поставки товаров из Таджикистана для европейских потребителей, тем самым повышая конкурентоспособность отечественных товаров в этом регионе. Для получения преференций этой системы республика должна реализовать 27 конвенций и протоколов, ратифицированных Таджикистаном, в области прав человека, охраны окружающей среды, охраны труда и эффективного управления», - передает пресс-служба Госкоминвеста.
Хамрализода подчеркнул, что вхождение в Генеральную систему преференций является приоритетной задачей для Таджикистана.
«Это повышает конкурентоспособность отечественных товаров экспортируемых в Евросоюз и создает благоприятную основу для конкурентоспособности отечественных товаров на европейском рынке. Снижение ввозных таможенных пошлин для экспортеров страны до нуля для рынков Евросоюза способствует увеличению объема экспорта внешнеторгового оборота и создает реальную основу для создания новых рабочих мест», - отметил он.
Председатель Госкоминвеста просит Евросоюз поддержать Таджикистан в вопросе присоединения к Генеральной системе преференций.
В 2018 году Таджикистан торговал с 36 странами Европы, большинство из которых входят в Европейский Союз: общий объем товарооборота Таджикистана с европейскими странами составил около $320 млн, сократившись по сравнению с годом ранее почти на треть. Таджикская продукция в страны Европы в 2018 году экспортирована на сумму $63 млн. Главным торговым партнёром Таджикистана на европейском континенте в прошлом году являлась Германия, двусторонний товарооборот с которой произведен на сумму $97,7 млн.
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