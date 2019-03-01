Высшая школа Японской авиационной академии префектуры Исикава может исключить таджикского гражданина - второкурсника Саддама Самадова, если данное учреждение не получит оплату за обучение до 15 марта этого года. Об этом говорится в письме главы Академии Манабу Кобайаши к таджикскому послу в Японии, копия которого находится в распоряжении «АП».
В обращении говорится, что студент из Таджикистана попал в сложную ситуацию и нуждается в помощи.
«Самадов Саддам Мирзоходжаевич является студентом второго курса из Таджикистана, который поступил в высшую школу в июне 2017 года. Он не смог внести оплату за обучение в размере примерно 700 йен в год (около $7 тыс.)», - подчеркивается в письме.
Отмечается, что Саддам в марте этого года может оставить свою дальнейшую учебу и вернуться в Таджикистан, если ему не будет оказана помощь.
По словам Манабу Кобайаши, он наслышан о том, что отец студента не может получить свои средства из банка, который был объявлен в Таджикистане банкротом.
«Я убежден, что этот многообещающий молодой человек в будущем мог бы старательно работать для укрепления дружбы между Японией и Таджикистаном», - подчеркивает глава Высшей школы Японской авиационной академии.
В обращении к таджикскому послу он просит помочь отцу студента Мирзохудже Самадову возвратить размещенные им на депозитном счету «Таджпромбанка» деньги, чтобы он смог оплатить учебу сына.
Отмечается, что в целом на депозитном счете Самадова в этом банке размещено $240 тыс., а двухгодичная оплата за обучение сына в Японии составляет около $14 тыс.
В письме заключается, что Самадов Саддам будет исключен из школы, если оплата за учебу не будет произведена до 15 марта этого года.
Отец надеется на президента
Мирзохуджа Самадов говорит, что обратился с копией письма японского учебного учреждения к руководству Национального банка Таджикистана и Исполнительного аппарата президента страны. Однако, отметил он «АП», положительного ответа не получил.
Более того, сказал Самадов, в Исполнительном аппарате президента сказали, что ничем не могут помочь и пусть он разбирается со своей проблемой сам.
Также Мирзохуджа Самадов обратился к ликвидаторам «Таджпромбанка», которые тоже разводят руками: "Денег нет".
«Мой сын хочет стать специалистом международного уровня, и в будущем внести свой вклад в развитие авиационной сферы родины», - отмечает отец студента.
Он уточнил, что учеба в японской школе продлится три года, и до 15 марта его сын должен внести оплату за два года обучения.
«Я же нахожусь в сложном финансовом положении, и не в силах помочь своему сыну, так как мне не удается вернуть свои депозитные средства из «Таджпромбанка», - сказал Самадов-старший.
Он просит президента Таджикистана Эмомали Рахмона способствовать вернуть хотя бы $14 тыс. из его же собственных денег, чтобы он помог своему сыну.
«Я не прощу денежные средства от государства для оплаты за обучение сына, я прошу вернуть мне небольшую часть моих же денег», - заключил Мирзохуджа Самадов.
В «Таджпромбанке» пока всё без изменений
Между тем, процесс ликвидации «Таджпромбанка», по всей видимости, будет продлен еще на один год.
Лицензия этого банка, наряду с лицензией «Фононбанка», на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что эти банки не справлялись с обслуживанием своих клиентов.
В марте 2017 года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этих банков.
В начале февраля этого года председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода сказал «АП», что процесс ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», в соответствии с законодательством республики, может быть продлен еще на один год, если это будет нужно.
Он отметил, что решение относительно этих банков будет принято в конце февраля этого года. Однако, как сообщили «АП» в регуляторе, до настоящего момента пока не принято никаких решений.
Нурмахмадзода напомнил, что в отношении экс-главы «Таджпромбанка» Джамшеда Зиёева Генпрокуратурой открыто уголовное дело, которое находится в разработке.
«Он вернул банку около 100 млн. сомони имуществом, которое специальный администратор «Таджпромбанка» должен продать на аукционе и вернуть средства людей», - сказал председатель НБТ.
Он подчеркнул, что вкладчикам банка предлагается имущество, однако многие из них хотят обратно получить свои деньги.
«А деньги могут появиться только после продажи имущества», - заключил тогда Нурмахмадов.
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Кулли ахбор
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Абдалла1
Или жадные или глупые люди, деньги надо хранить банке СТЕКЛЯННОМ.