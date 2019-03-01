Высшая школа Японской авиационной академии префектуры Исикава может исключить таджикского гражданина - второкурсника Саддама Самадова, если данное учреждение не получит оплату за обучение до 15 марта этого года. Об этом говорится в письме главы Академии Манабу Кобайаши к таджикскому послу в Японии, копия которого находится в распоряжении «АП».

В обращении говорится, что студент из Таджикистана попал в сложную ситуацию и нуждается в помощи.

«Самадов Саддам Мирзоходжаевич является студентом второго курса из Таджикистана, который поступил в высшую школу в июне 2017 года. Он не смог внести оплату за обучение в размере примерно 700 йен в год (около $7 тыс.)», - подчеркивается в письме.

Отмечается, что Саддам в марте этого года может оставить свою дальнейшую учебу и вернуться в Таджикистан, если ему не будет оказана помощь.

По словам Манабу Кобайаши, он наслышан о том, что отец студента не может получить свои средства из банка, который был объявлен в Таджикистане банкротом.

«Я убежден, что этот многообещающий молодой человек в будущем мог бы старательно работать для укрепления дружбы между Японией и Таджикистаном», - подчеркивает глава Высшей школы Японской авиационной академии.

В обращении к таджикскому послу он просит помочь отцу студента Мирзохудже Самадову возвратить размещенные им на депозитном счету «Таджпромбанка» деньги, чтобы он смог оплатить учебу сына.

Отмечается, что в целом на депозитном счете Самадова в этом банке размещено $240 тыс., а двухгодичная оплата за обучение сына в Японии составляет около $14 тыс.

В письме заключается, что Самадов Саддам будет исключен из школы, если оплата за учебу не будет произведена до 15 марта этого года.

Отец надеется на президента

Мирзохуджа Самадов говорит, что обратился с копией письма японского учебного учреждения к руководству Национального банка Таджикистана и Исполнительного аппарата президента страны. Однако, отметил он «АП», положительного ответа не получил.

Более того, сказал Самадов, в Исполнительном аппарате президента сказали, что ничем не могут помочь и пусть он разбирается со своей проблемой сам.

Также Мирзохуджа Самадов обратился к ликвидаторам «Таджпромбанка», которые тоже разводят руками: "Денег нет".

«Мой сын хочет стать специалистом международного уровня, и в будущем внести свой вклад в развитие авиационной сферы родины», - отмечает отец студента.

Он уточнил, что учеба в японской школе продлится три года, и до 15 марта его сын должен внести оплату за два года обучения.

«Я же нахожусь в сложном финансовом положении, и не в силах помочь своему сыну, так как мне не удается вернуть свои депозитные средства из «Таджпромбанка», - сказал Самадов-старший.

Он просит президента Таджикистана Эмомали Рахмона способствовать вернуть хотя бы $14 тыс. из его же собственных денег, чтобы он помог своему сыну.

«Я не прощу денежные средства от государства для оплаты за обучение сына, я прошу вернуть мне небольшую часть моих же денег», - заключил Мирзохуджа Самадов.

В «Таджпромбанке» пока всё без изменений

Между тем, процесс ликвидации «Таджпромбанка», по всей видимости, будет продлен еще на один год.

Лицензия этого банка, наряду с лицензией «Фононбанка», на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что эти банки не справлялись с обслуживанием своих клиентов.

В марте 2017 года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этих банков.

В начале февраля этого года председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода сказал «АП», что процесс ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», в соответствии с законодательством республики, может быть продлен еще на один год, если это будет нужно.

Он отметил, что решение относительно этих банков будет принято в конце февраля этого года. Однако, как сообщили «АП» в регуляторе, до настоящего момента пока не принято никаких решений.

Нурмахмадзода напомнил, что в отношении экс-главы «Таджпромбанка» Джамшеда Зиёева Генпрокуратурой открыто уголовное дело, которое находится в разработке.

«Он вернул банку около 100 млн. сомони имуществом, которое специальный администратор «Таджпромбанка» должен продать на аукционе и вернуть средства людей», - сказал председатель НБТ.

Он подчеркнул, что вкладчикам банка предлагается имущество, однако многие из них хотят обратно получить свои деньги.

«А деньги могут появиться только после продажи имущества», - заключил тогда Нурмахмадов.

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