В Национальной библиотеке республики 12 марта состоится заседание рабочей группы по реформе милиции.
На заседание приглашены руководители международных организаций, ОБСЕ, Европейского Союза, Программы развития Организации Объединенных Наций, Управления ООН по наркотикам и преступности, посольств США, России, Германии, Франции, Англии, Китая, Японии, Турции, Саудовской Аравии, Катара и представители ряда международных и общественных организаций, об этом сообщает официальный сайт МВД республики.
Между тем, как сообщил «АП» информированный источник в МВД республики, основным вопросом станет поиск доноров для переименования таджикской милиции в полицию.
«На сегодняшний день выделенных государством бюджетных денег для переименовании таджикской милиции в полицию, изготовления новой формы для страж порядка не хватает. Ожидается, что по итогам заседания доноры выделят необходимые для этих целей финансовые средства», - отметил источник.
По его словам, образцы новой формы сотрудников органов внутренних дел Таджикистана уже готовы, но для их массового производства опять же не хватает финансовых ресурсов.
Милитсия исчезнет
В первую очередь, как ожидается, новой формой, где вместо привычного "Милитсия" появится слово "Полиция", будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе, сообщалось ранее.
Осенью прошлого года МВД Таджикистана объявило о конкурсе на разработку дизайна форменной одежды и знаков различия сотрудников милиции.
Тогда конкурсантам предстояло поработать над дизайном зимних пальто, демисезонных курток, кителей, брюк, юбок, головных уборов, обуви, а также знаков различия и аксессуаров с фирменной символикой подразделений МВД.
Отмечалось, что элементы формы будут разработаны с учётом погодных условий различных регионов Таджикистана. Одежда сотрудников ДПС должна включать светоотражающие детали.
«Новая форменная одежда сотрудников милиции должна стать предметом гордости и уважения не только самих сотрудников органов внутренних дел, но и граждан страны», — отмечало тогда МВД.
Юбки и платья для женщин должны быть не выше колена. Женская обувь может быть на каблуке, но не выше 4,5 сантиметров.
По цветовой гамме новая форма должна быть представлена в белых, серых, темно-синих тонах.
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