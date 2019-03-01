Певица Манижа запустила приложение SILSILA для оказания помощи людям, которые стали жертвами домашнего насилия, сообщает Takiedela.ru.
В приложении собрана необходимая справочная информация для тех, кто столкнулся с физическим или эмоциональным насилием в семье.
Также в нем есть функция «тревожной кнопки», с помощью которой можно передать близким сигнал со своей геолокацией. В приложении указаны адреса приютов и кризисных центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Приложение можно скачать в Google Play и App Store.
Помимо приложения, певица опубликовала клип на песню «Мама», посвященный проблеме насилия в семье. По сюжету главная героиня-подросток с помощью суперсилы пытается спасти свою мать от отца-абьюзера, который предстает в виде оборотня.
В титрах клипа говорится, что «в России 36 тысяч женщин ежедневно терпят побои от своих мужей, а ежегодно в результате домашнего насилия гибнут от 12 до 14 тысяч женщин».
В 2016 году в России было запущено аналогичное приложение «Насилию.нет». Пользователь создает свою базу доверительных контактов и вводит текст экстренного сообщения.
В случае необходимости человек нажимает на тревожную кнопку и сообщение с заданным текстом и геолокацией автоматически отправляется всем близким. Схожий принцип работы еще у одного российского проекта — кольцо Nimb.
Директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина написала, что приложение Манижи почти полностью дублирует приложение «Насилию.нет». Разработчиком в обоих случаях выступил «Айпартнер Бинет». Представители компании заявили, что «очень часто делают приложения с идентичным или очень похожим функционалом» и «здесь нет объекта ни юридического, ни какого-то этического права».
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