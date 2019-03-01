Правительство Таджикистана 28 февраля на своем заседании утвердило перечень товаров, ввозимых Государственным унитарным предприятием «По производству, продаже, закупке товаров первой необходимости в Душанбе», которые освобождаются от уплаты налога на добавочную стоимость.

Мэр Душанбе Рустами Эмомали, выступая на заседании, подчеркнул, что данное решение направлено на сдерживание роста цен на продукты питания в столице, в том числе импортируемые, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

«В данный перечень включены завозимые в столицу со стороны ГУП «По производству, продаже, закупке товаров первой необходимости в Душанбе» пшеница, рис, растительное масло и сахар», - отметили в мэрии.

По словам источника, не первый год правительство Таджикистана освобождает от НДС импорт некоторых продуктов питания из-за рубежа со стороны вышеназванного ГУП.

В прошлом году общая сумма, которую недополучил госбюджет Таджикистана от освобождения от НДС вышеназванного ГУП, составил примерно 55,8 миллионов сомони.

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