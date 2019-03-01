Правительство Таджикистана 28 февраля на своем заседании утвердило перечень товаров, ввозимых Государственным унитарным предприятием «По производству, продаже, закупке товаров первой необходимости в Душанбе», которые освобождаются от уплаты налога на добавочную стоимость.
Мэр Душанбе Рустами Эмомали, выступая на заседании, подчеркнул, что данное решение направлено на сдерживание роста цен на продукты питания в столице, в том числе импортируемые, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.
«В данный перечень включены завозимые в столицу со стороны ГУП «По производству, продаже, закупке товаров первой необходимости в Душанбе» пшеница, рис, растительное масло и сахар», - отметили в мэрии.
По словам источника, не первый год правительство Таджикистана освобождает от НДС импорт некоторых продуктов питания из-за рубежа со стороны вышеназванного ГУП.
В прошлом году общая сумма, которую недополучил госбюджет Таджикистана от освобождения от НДС вышеназванного ГУП, составил примерно 55,8 миллионов сомони.
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Кулли ахбор
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Тагай1
Правильное решение! Но почему только для ГУП и для столицы? Не получится ли так что товары уйдут в регионы? Или ГУП обеспечивает всю Республику? Что то непонятно щдесь.
Народ2
Наконецто додумались. Во всез страннах первонеобходимые продукты питания освобожденны от налога. Так же бензин и салярку надо будет освобидить от НДС и увидите как экономика заработает.
Socrat2
Авеста Гандум