Движение автотранспорта по трассе, соединяющей столицу с северным Таджикистаном, приостановлено из-за схода лавин и обильного снегопада.

В пресс-службе филиала компании IRS, обслуживающей автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак, сообщили «АП», что сразу на нескольких участках дороги сошли лавины и решением министерства транспорта и МВД дорога временно закрыта.

"Дорога закрыта с 47 километра в сторону Худжанд и с 81 километра в сторону Душанбе. Дорога временно закрыта для всех видов автотранспорта", - сообщили в пресс-службе IRS.

Там добавили, что снегопад продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется.

"На дороге работает дорожная техника и в ближайшее время движение полностью будет восстановлено", - обещает пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели на автомагистралях республики, в горных районах РРП, на южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд) и западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Гунд, Рушан-Бартанг) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

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