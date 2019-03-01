Депутат парламента Акылбек Жапаров предложил разделить области Кыргызстана между развитыми странами, чтобы они взяли их под свое управление. Об этом сообщает Радио Азаттык.
По его словам, республика постоянно прибегает к материальной помощи зарубежных стран и крупных международных организаций. Суть предложения состоит в том, чтобы отдать им по одной области для развития.
«Давайте передадим Японии одну область, например, Баткенскую или Нарынскую. Пусть она развивает одну область – дороги, здравоохранение, образование, в общем, все. Пусть сделает [эту область] такой же, как Япония. Америке дадим другую область. Передадим 6 областей шести большим странам, включая Россию», - сказал Жапаров в интервью радио «Марал».
При желании, считает депутат, можно разделить территории на более мелкие административные единицы. По его словам, в Кыргызстане работают посольства 40 стран, которым можно отдать 40 районов.
«Кыргызстанцам не стоит жадничать. Можно там повесить флаги Японии, Германии или России. Показать, насколько образцовой стали области. Хочу еще раз предложить правительству этот метод, если не послушают, напишу законопроект», - заявил Акылбек Жапаров.
Кыргызстан состоит из 7 областей и 2 городов республиканского значения.
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Кулли ахбор
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Новости2
Может, он не так уж и не прав? Родиной уже давно торгуют. Причем вся ЦА.
Hofiz2
ochen khoroshay daje otlichnaya ideya
Masrur2
Когда хотите обратно получить и в конце Вам скажут извините но это уже наш территория так как мы очень многое делали.
Народ Masrur2
Так он имел ввиду распределение гуманитарной помощи по областьям. Власть и силовые структуры как были кыргызские, так ими и останутся. То есть как имели народ, так и продолжат иметь.