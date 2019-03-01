На центральной площади Душанбе 21 марта состоится первый в истории Таджикистана праздничный карнавал в честь Навруза.

В день проведения карнавала движение транспорта по центру столицы будет перекрыто с 8 часов утра до 13:00, сообщили «АП» в мэрии.

Как ожидается, в столичном карнавале примут участие народные умельцы, клоуны, исполнители, танцоры со всех уголков страны.

В этот день во всех парках культуры и отдыха Душанбе и микрорайонах города пройдут массовые гуляния горожан и гостей столицы. Для них городские власти организуют концерты, выставки, викторины, конкурсы.

Главное мероприятие в честь Навруза состоится 22 марта в столичном «Наврузгохе», где будет душанбинцам и гостям города будет представлено театрализованное шоу «Ганджи Навруз» («Сокровищница Навруза»).

Здесь же, в «Наврухгохе», 23 и 24 марта состоятся соревнования по национальной борьбе и конным скачкам.

Победители соревнований будут награждены специальными призами мэра Душанбе.

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