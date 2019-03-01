Жан Ассельборн, министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург

Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетит Душанбе 3-4 марта с официальным визитом.

В ходе его визита запланированы встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном и главой МИД Сироджиддином Мухриддином, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Планируется, что в ходе встреч будут обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Люксембурга.

Особое внимание будет уделено достигнутым договоренностям в ходе визитов президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Люксембург в 2004 и 2011 годах.

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