Решение о создании новой СЭЗ было принято на заседании правительства республики, которое провел в последний день зимы Эмомали Рахмон.

На очередном заседании правительства Таджикистана были обсуждены проекты ряда законов, в частности законов республики «О военном положении», «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О государственной пошлине «О внесении изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Таджикистан», которые были направлены для рассмотрения в парламент страны, сообщает пресс-служба главы государства.

О Перечне товаров, ввозимых государственным унитарным предприятием «По производству, закупке, резервированию и реализации продукции первой необходимости в городе Душанбе», освобождаемых от уплаты налога на добавочную стоимость, выступил председатель мэр Душанбе Рустами Эмомали, а с отчетом о Программе развития цветной и чёрной металлургии на период до 2025 года — министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода.

На заседании правительства страны также были обсуждены вопросы о Национальной программе социального развития молодёжи в Таджикистанн на 2019-2021 годы, План мероприятий по реализации 300 дней реформы по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, о создании свободной экономической зоны «Куляб», внесении изменений в закон «Об органах самоуправления посёлков и сёл» и об организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году.

Эмомали Рахмон обязал членов правительства, руководителей министерств и ведомств, городов и районов принять меры по своевременному обеспечению указаний и поручений, основных положений, исходящих из очередного послания президента парламенту, всесторонней подготовке к празднованию Навруза, достойной встрече национального праздника – 30-летия Государственной независимости страны, отмечается в сообщении.

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