Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол», по обоюдному согласию сторон расстался еще с тремя футболистами.
Душанбинский «Истиклол» и три футболиста команды достигли соглашения о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
Игровую карьеру в других клубах продолжать вратарь Бехруз Хайриев, защитник Фируз Караев и полузащитник Нозим Бободжонов.
Как ранее сообщалось, один из самых титулованных футболистов республики, бывший капитан «Истиклола» в конце января завершил игровую карьеру и стал свободным агентом.
В конце января два защитника «Истиклола» украинский легионер Артем Барановский и Алишер Шарипов завершили свои выступления за столичный клуб. У обоих игроков закончились контракты, и клубом было принято решение не продлевать трудовые договора с данными футболистами.
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