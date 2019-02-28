Казахстанский Совет по Международным Отношениям (КАСМО) представил традиционный обзор десяти наиболее важных событий в 2019 году, имеющих ключевое значение для политического и экономического развития, стабильности и безопасности стран Центральной Азии. Данный аналитический обзор, опубликованный на Центрально-азиатском портале, является коллективным взглядом экспертов КАСМО на основные процессы в центральноазиатском регионе в 2019 году.
№1. Усиление геополитических афтершоков
Авторы считают, что нарастание конфликтных ситуаций между Россией и Китаем, а также градус российско-американкой конфронтации будет напрямую и косвенно влиять на процессы в Центральной Азии.
В 2019 году США будет наращивать давление на Китай в сфере торговли, новых технологий и оборонном секторе. Несмотря на договоренность США и Китая, не вводить с 1-го января 2019 года дополнительных тарифов, торговые отношения между двумя странами периодически будут обостряться.
Данная ситуация будет требовать от стран Центральной Азии, учитывая их географическую приближенность и тесное стратегическое сотрудничество с Россией и Китаем, а также партнерство с США, своевременного маневрирования и приспособления внешней политики к быстро меняющимся геополитическим реалиям.
При этом политика Китая в Центральной Азии будет двойственной. Китай будет колебаться между собственными интересами, диалогом с Россией в регионе и перспективой китайско-американской сделки.
№ 2. Замедление экономического роста в Центральной Азии
Согласно оценкам и прогнозам ведущих международных финансовых институтов, в 2019 году ожидается замедление темпа глобального экономического роста. Во многом это связанно с неопределенностью в экономической политике крупных мировых держав, финансовых центров, волатильностью цен на нефтепродукты, что в значительной мере будет влиять на международные потоки капитала, и на условия фондирования для многих государств.
В связи с учетом ключевых мировых тенденций текущей экономической конъюнктуры и ситуации в регионе в 2019 году прогнозируется, что вероятнее всего темпы экономического роста в Центральной Азии будут ниже прошлых лет.
Средние темпы экономического роста в Казахстане составят около 3-3,5%, в Кыргызстане 3,2-3,8%, в Узбекистане 4,5-5%, в Таджикистане 5-5,5%, и в Туркменистане около 5,5-6%. В целом по региону темп экономического роста в 2019 году будет на уровне 4-4,3%.
№3. Интеграционный романтизм
В 2019 году страны Центральной Азии будут продолжать позитивный вектор укрепления и расширения взаимодействия внутри региона. Важным элементом укрепления сотрудничества в регионе будет связан с позитивной динамикой взаимодействия между Астаной и Ташкентом. Эксперты отмечают, что председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019 году и намеченный на июнь текущего года Саммит ШОС в Бишкеке актуализируют ключевые региональные вопросы и привлекут международное внимание к региону.
В текущем году Туркменистан также будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ), тогда как в Ашхабаде в октябре 2019 года пройдет очередное заседание Совета глав государств СНГ. В первой половине 2019 года Европейский Союз обозначит новую стратегию по Центральной Азии, которая будет также играть вспомогательную роль по продвижению повестки внутрирегионального сотрудничества.
№4. Запуск новых реформ
2019 год в странах Центральной Азии будет ознаменован началом реализации целого ряда реформ, при этом в основном власти стран будут фокусироваться на решении вопросов социального характера, а также обеспечении общественного порядка и безопасности.
Так, в Казахстане с текущего года повышен минимальный размер заработный платы в 1,5 раза, снижен индивидуальный подоходный налог для граждан с низкими заработками, введен единый совокупный платеж для привлечения на льготных условиях категорию самозанятых лиц в пенсионную систему и систему социального страхования.
В Кыргызстане предусмотрено увеличение заработных плат для работников в сфере здравоохранения, культуры, а также для водителей и технического персонала. В Узбекистане для физических лиц начал действовать единый налог на доходы в размере 12%, отменены страховые взносы во внебюджетный пенсионный фонд, а также запланировано повышение заработных плат работников сферы образования и здравоохранения.
В Казахстане и Кыргызстане текущий год будет характеризоваться и значительными преобразованиями в системе органов внутренних дел, обусловленных запросом общества на усиление обеспечения безопасности.
№5. Новый электоральный цикл
Процессы в Центральной Азии в 2019 году в значительной мере будет определять электоральный фактор. На 2020 год намечены президентские выборы в Казахстане и Таджикистане, а также выборы в парламент Кыргызстана. В конце текущего года ожидаются выборы в парламент Узбекистана.
Одним из главных электоральных событий предстоящего электорального цикла, безусловно, станут парламентские выборы в Кыргызстане, которые должны пройти в 2020 году. Учитывая возросшую роль парламента в политической системе страны, следует понимать, что от их итогов зависит дальнейшая расстановка сил в среднесрочной перспективе, и поэтому присутствует большая вероятность того, что те или иные стороны пойдут на блицкриг и попытаются запустить досрочный формат парламентских выборов.
Эксперты не исключают сценарий по внеочередной избирательной кампании в Казахстане.
№6. Демографические тренды
В 2017 году население Центральной Азии перешагнуло отметку в 70 миллион человек. Страны региона постепенно приближаются к порогу старости по шкале старения ООН, что во многом обусловлено увеличением продолжительности жизни и снижением смертности населения. В 2019 году продолжается рост численности детского населения, доля которого в регионе составляет около 30%.
2019 год в Казахстане официально объявлен Годом молодежи. Выдвинутые инициативы направлены на расширение социальных проектов, строительство общежитий, поддержку молодых талантов, увеличение образовательных преференций и грантов, а также цифровизацию и модернизацию медицинской и научной сферы.
В Узбекистане был организован Фонд «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при кабинете министров.
№7. Усиление роли Китая в Центральной Азии
В последние годы в Центральной Азии происходило усиление экономической роли Китая. Это обусловлено объективными причинами — снижением инвестиционной активности России и Запада, ростом экономики КНР, стремлением стран Центральной Азии диверсифицировать свои геополитические интересы и т.д.
При этом Китай подчеркнуто представляет свое продвижение сугубо экономическими интересами и на взаимовыгодной для стран региона основе. Активизация китайского экономического присутствия вызвало естественную реакцию в виде дискуссии о рисках и угрозах экономического поглощения Китаем Центральной Азии.
В регионе стали нарастать антикитайские настроения, что с успехом используется во внутриполитической борьбе.
Подобная политизация во многом носит манипулятивный и спекулятивный характер. Параллельно в общественном мнении и экспертных дискуссиях будет усиливаться понимание, что усиление экономической роли Китая — это естественный и объективный процесс, основанный на усиливающейся роли КНР в глобальной экономике.
Перевод китайского фактора в позитивное русло во многом будет зависеть как от разъяснения властями стран региона тезиса о необходимости инвестиций для развития экономики, так и от использования Китаем различных форм и инструментов для правильного позиционирования деятельности китайских компаний.
№8. Активизация внутриполитических процессов в Кыргызстане
Один из факторов, который будет влиять на Центральную Азию — 2019, — внутриполитическая ситуация в Кыргызстане. Ее ключевым фактором станет противостояние между командами действующего главы государства и экс-президента, которое будет определять характер политических процессов в Кыргызстане.
Тренд на данное противостояние заложен в минувшем году и выражался в кадровой зачистке госаппарата, в антикоррупционных обвинениях против членов команды экс-президента, в запуске процедуры по лишению его юридической неприкосновенности, в расколе в СДПК, а также в нарративе о черной кассе избирательной кампании.
Данное противостояние может привести к некоторой поляризации политических сил и конфронтации между ними. В любом случае, в текущем году ожидается высокий накал политической активности, который будет формировать внутреннюю повестку Кыргызстана.
№9. Желтый уровень террористической угрозы в регионе
В 2019 году угрозы терроризма остаются одним из главных вызовов для стран Центральной Азии. Вхождение сирийского конфликта в новую фазу и ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане, актуализирует продолжающийся процесс возращения центральноазиатских боевиков с зон военных действий.
Согласно мнению обозревателей, в течение последних двух лет в некоторых центральноазиатских республиках практически ежемесячно пресекалась деятельность малых радикальных группировок, члены которых прошли военную подготовку в Сирии и планировали совершение террористических актов на территории своих и соседних стран.
В первом полугодии 2018 года в Кыргызстане были задержаны 12 членов международных террористических групп, в 2017 году было проведено порядка 20 спецопераций. В июле 2018 года в Таджикистане группа, сочувствующих ДАИШ людей, совершила террористический акт, в котором погибли иностранные граждане. Это второй случай, ответственность за который взяла на себя данная группировка. Теракт в Таджикистане демонстрирует сохраняющуюся опасность со стороны спящих радикальных ячеек внутри региона.
В настоящее время борьба с терроризмом приобретает особую остроту в связи со сложной геополитической обстановкой в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также из-за процесса возвращения и активизации центральноазиатских боевиков в регионе. Все эти факторы в совокупности будут оказывать серьезное давление на систему безопасности в Центральной Азии.
№10. Афганский узел: президентские выборы в условиях нарастающей угрозы терроризма
В 2019 году сложная военно-политическая обстановка в Афганистане будет одной из основных повесток региональной безопасности в Центральной Азии. Согласно последним данным Глобального индекса терроризма, Афганистан сохраняет за собой лидирующие позиции по террористической активности в мире.
В свою очередь, по оценкам Миссии ООН в Афганистане, число мирных жителей, погибших в 2018 году, составило рекордное количество — более 8 000 человек. Так, в 2018 году правительство Афганистана контролировало 55-60 % территории страны, тогда как в 2015 году отметка составляла примерно 70%. В этом контексте террористическая деятельность движения «Талибан» и сторонников ДАИШ в Афганистане будет серьезным вызовом в 2019 году.
На этом фоне намеченные на первую половину 2019 года выборы президента в Афганистане будут влиять на дальнейшую политическую стабильность страны и в определенной степени сказываться на архитектуре безопасности в Центральной Азии. Примечательно, что предстоящая избирательная кампания, переносившаяся уже несколько раз, будет проходить в условиях жесткой конкуренции и латентных трений внутри афганской элиты.
Маоши вакилони тоҷику ӯзбек чанд аст?
Амрико кӯмаки молиявӣ ба Ӯзбекистонро се баробар зиёд намуд
Президенти Тотористон дар арафаи Наврӯз ба Душанбе меояд
Дар Тоҷикистон чӣ миқдор нафт истеъмол мешавад ва кӣ онро ворид менамояд
Пешниҳоди тағйири сиёсати андозбандӣ вобаста ба қарзҳои ғайрифаъол
Таваққуф манъ аст! Аммо ба мансабдорони тоҷик мумкин?
Корхона, роҳ, мактаб, бунгоҳи тиббӣ... Ваъдаи раисони ноҳияҳои Хатлон
Ҳавошиносон: Пагоҳ ҳаво тағйир меёбад, борон меборад
Эмомалӣ Раҳмон ба Тошканд меравад
Тағйироти кадрӣ. Кӣ ба куҷо?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста