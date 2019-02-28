Сегодня, 28 февраля, бывшему первому вице-премьеру Таджикистана Асадулло Гуломову исполнилось бы 65 лет. Этот человек был одним из редких исключений в нашем правительстве, кто профессионально выполнял свою работу и на первое место, прежде всего, ставил интересы страны, таким его вспоминают те, кто знал его и работал с ним.
Под руководством Гуломова на протяжении 2006-2011 годов были построены все автомобильные дороги страны, были сданы в эксплуатацию Сангтуда-1, линия электропередачи, соединившая север с югом. Он также курировал стройку века – строительство Рогунской ГЭС, отмечает таджикский политолог Нурали Давлат.
«Асадулло Гуломов был выдающимся сыном таджикского народа, его знали и уважали в республике и за ее пределами. Он очень любил Таджикистан, вложил свою достойную лепту в развитие экономики страны», - считает депутат нижней палаты парламента Таджикистана Хилолби Курбонзода.
Депутат подчеркнула, что Гуломов никогда не был карьеристом, карьера всегда сама находила его.
«Его с благодарностью помнят в правительстве, парламенте во всех регионах Таджикистана, его до сих пор за патриотизм, профессионализм, бескорыстность уважают и чиновники и простые люди», - отметила Курбонзода.
Асадулло Гуломов скоропостижно скончался 3 августа 2011 года в правительственной больнице в Душанбе, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Утром того дня первый вице-премьер таджикского правительства вылетел с рабочей поездкой на стройплощадку Сангтудинской ГЭС-2, первый агрегат которой готовился к сдаче в эксплуатацию в сентябре того года с участием президентов Таджикистана и Ирана.
Тогда в телеграмме соболезнования президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил заслуги Гуломова перед Отечеством:
«Гуломов в своей трудовой деятельности прилагал большие усилия для развития Родины. Он активно трудился в строительстве важных для страны объектов – гидроэлектростанций, промышленных предприятий, восстановлении и возведение дорог. Он был удостоин больших наград, но высшей наградой Асадулло Гуломова является бескрайнее уважение среди народа. Память о нем останется в сердцах каждого, кто его знал».
Детская мечта
Асадулло Гуломов родился в обычной таджикской семье. Отец – продавец сельмага, мать - домохозяйка. В семье, кроме своих семерых детей, были еще трое сирот-родственников.
Одна из них, холаи Марямби рассказывала ранее "АП", что когда родился Асадулло, она, как старшая по дому, няньчилась с ним, а когда со временем вышла замуж и обзавелась своими детьми, выдала свою дочь Фазилу за него.
- Асадулло никогда не считал меня тещей, - рассказывает она, - до конца он обращался ко мне «ападжон». Я любила его, как своего сына, поэтому мне трудно вспоминать о нем без слез.
По ее словам, в детстве Асадулло мечтал стать летчиком, но как-то его мама сказала: «Самое главное, научитесь работать на земле, а на небе – не обязательно».
Отец воспитал детей честными и трудолюбивыми, и когда кто-то из детей заканчивал школу, старик давал свое благословение: «Сынок, ищи свой путь самостоятельно». Поэтому и дети надеялись только на себя, никакого блата, и знакомств: все поступали своми знаниями и сами находили свою дорогу в жизни.
Из укладчика в прорабы
В 1976 году Асадулло Гуломов окончил Таджикский политехнический институт по специальности инженер-строитель и трудовую деятельность начал мастером по кладке кирпичей в ПМК-13 треста «Кулябсельстрой».
Ранее вдова Асадулло Гуломова – Фазила, рассказала в интервью "АП", как они познакомились, каким он был семьянином:
- Мы знали друг друга с детства. В 1977 году поженились. Некоторые злые языки говорили свекру, мол, твой сын закончил институт, а работает простым укладчиком кирпича. Асадулло написал заявление и вскоре его направили работать в Яван. Там мы прожили целых 23 года, поэтому яванцы считают его своим. Муж работал начальником участка, прорабом, главным инженером специализированного строительного управления №27, а в годы гражданской войны - начальником управления №17 треста «Таджиксельстрой». Именно под его руководством были построены такие главные промышленные объекты как завод очистных сооружений, химзавод, солезавод, трест «Таджикхимстрой», многоэтажные дома для рабочих и прочие объекты.
В 90-х, когда начались беспорядки в Яванском районе и три дороги, ведущие в Куляб, Курган-тюбе и Душанбе заблокировали, я предложила мужу уйти из города, как другие, окольными путями. Но он отказался. «Я столько лет ел хлеб-соль яванцев и теперь, в трудную минуту, не брошу их», - сказал он. Я тоже осталась.
Потом она вспоминает другой случай, произошедший в 1995 году, когда они вместе с мужем возвращались из Дангары и по дороге на развилке Куйбышевского района (ныне – район А. Джоми), их машина поломалась.
- Пока мы ремонтировали машину, стемнело. Сторож находящегося у дороги вагончика, предложил переночевать там. Никогда не забуду момент: муж лежит на грязном полу в вагончике, натянув шляпу на лицо. А в это время по радио передают, что он назначен первым заместителем председателя «Точиксохтмон», - вспоминает апаи Фазила.
Вместе они прожили 34 года. У Асадулло Гуломова четверо детей – две дочери и два сына. Хилола имеет юридическое образование, Акбар и Парвина – экономическое.
- Я не хотела, чтобы мои сыновья стали строителями, - рассказывает апаи Фазила, - потому что мужа часто не было дома. Особенно под Новый год, когда сдавались крупные строительные объекты. Но младший – Акмал, все равно решил идти по стопам отца и поступил в технический университет.
Он был таким заботливым мужем, отцом и дедом. Всю жизнь - на работе, у него почти не было выходных, но и в те редкие дни, которые выдавались, он сажал внуков в машину, возил в ботсад, играл с ними. Я даже боялась сглазить свое счастье. Его любимая поговорка: «Аввал очаш, баъд бачаш» («Сначала мама, потом дети»). Во всем по дому помогал, даже находясь на высоких должностях. Даже чай без меня не пил. Старался не рассказывать о работе, и любил повторять, что «проблемы оставил за забором», - вспоминает вдова.
Первый вице-премьер
Асадулло Гуломов сделал блестящую карьеру в 2000-х годах: три года проработав председателем Фрунзенского (ныне – Сино) района Душанбе, перешел в правительство – на должность вице-премьера, а с 2006 года – первого вице-премьера республики. По поручению президента именно он лично курировал самые крупные проекты в стране, включая Рогун и обе Сангтуды.
Гуломов был одним из немногих таджикских чиновников, которых можно было назвать профессионалом в своем деле и отнести к категории «технократов».
Например, в эпопее с РУСАЛом Асадулло Гуломов был одним из тех, кто последовательно отстаивал проектную высоту плотины. Сегодня, спустя годы, мы видим, что он был прав: исследование Всемирного банка подтвердило, что именно проектная высота Рогунской плотины в 335 метров является оптимальной для проекта.
Неслучайно за принципиальность Гуломова уважали и оппоненты. Даже РУСАЛовские менеджеры признавали его неподкупность и профессионализм – они знали это не понаслышке...
- Асадулло Гуломов был достаточно знаковой фигурой на таджикском политическом Олимпе. Он сумел достичь высокого положения, прежде всего, благодаря своим профессиональным качествам. Будучи строителем-инженером, хорошим хозяйственником, он в то же время не демонстрировал и намека на самостоятельные политические амбиции, - отмечает политолог Парвиз Муллоджанов в своем интервью «АП».
Гуломов пользовался особым доверием у высшего руководства страны. Поэтому его неоднократно можно было видеть во главе различных комиссий и рабочих групп по ликвидации стихийных бедствий или во главе официальных делегаций по заключению межправительственных договоров и соглашений. Многие из этих поручений имели достаточно сложный характер и могли сказаться как на карьере, так и на имидже многих других чиновников.
Реальное влияние вице-премьера на развитие ТЭК (топливно-энергетический сектор) страны нельзя недооценивать.
Гуломов, начиная с 2003 года, стоял у истоков и отвечал за реализацию практически всех стратегических проектов правительства в этой отрасли.
Последний полет человека, который мечтал летать...
- Я хорошо помню этот день, 3 августа 2011 года - вспоминает его жена Фазила. Это был третий день священного Рамазана, муж постился вместе с нами. Утром он немного нервничал, так как его водитель задержался. Вышел из дома не в дорожной одежде, как обычно он отправлялся на объекты, а в официальной - с галстуком. «У нас инспекция приехала сделать оценку объекта, я им должен показать», - сказал он.
В девять утра он звонил мне в тот день, а я не слышала. Позже я перезвонила его помощнику, который передал трубку мужу.
«Моя дорогая (он всегда ко мне так обращался), солнце очень печет, а я забыл взять свою кепку, поэтому пришлось у помощника позаимствовать. Ты езжай с детьми на дачу, в Варзоб, ждите меня, я буду там вечером», - сказал он и эти его слова вот уже на протяжении многих лет до сих пор звенят в моих ушах…
В тот августовский день, во время полета на вертолете на объекты Рогунской ГЭС, Асадулло Гуломову неожиданно стало плохо. Он был срочно доставлен в больницу с диагнозом «инсульт», спасти его не удалось.
Ранним утром, 4 августа, в центральной мечети Душанбе прошла церемония поминальной молитвы (джаноза), после которой его тело вертолетом было доставлено в Дангаринский район и предано земле.
Это был последний полет человека, который в детстве мечтал летать…
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