Суд в Мюнхене приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева, к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к участию в боевых действиях на востоке Украины, пишет Медуза.

Как сообщает RTVI, судья при вынесении приговора сказал, что точно доказать подготовку Сергея Киселева к участию в боях на Украине не удалось, но многое на это указывает.

По версии обвинения, Киселев прошел подготовку в Петербурге, что позволило ему участвовать в войне на Украине на стороне непризнанных республик Донбасса. Сам Киселев отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что лишь ждал отправки из Петербурга на Украину.

Уголовное дело в отношении Сергея Киселева возбудили после того, как его дядя Дмитрий Киселев в интервью 2016 года сообщил, что его племянник из Германии воюет в Донбассе. Сергей Киселев был задержан в 2018 году в Болгарии по запросу ФРГ.

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