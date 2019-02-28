Компания «МегаФон Таджикистан» решила продлить акцию, которая была запущена в ноябре прошлого года. По ее условиям, при самостоятельном подключении любого из доступных интернет-пакетов через приложение «МегаФон Life» или «Личный кабинет» (lk.megafon.tj) абонент получает на 50% больше трафика. Акция будет идти до конца июня 2019 года.

Получить в полтора раза больше интернета абоненты – могут на всех действующих тарифных планах. Каждый подарочный пакет предоставляется один раз, время его действия – такое же, как у основного пакета. Например, если клиент выбирает «М 1000», включающий 1 000 Мб трафика сроком на месяц, в подарок от оператора он получит еще 500 Мб, использовать которые необходимо за такой же срок. На следующий отчетный период подарочный пакет не переносится.

«Запуская эту акцию, в первую очередь мы думали об удобстве наших клиентов. Неудивительно, что она стала очень популярной. Поэтому мы решили продлить ее еще на несколько месяцев, чтобы наши абоненты могли дальше активно серфить на просторах интернета, смотреть онлайн фильмы или учиться», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.