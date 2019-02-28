В Душанбе плова много, он разный и вкусный, однако, есть в нашей столице несколько заведений, где плов готовят по нетрадиционным для Таджикистана рецептам. Мы нашли три уютных места, где можно попробовать любимый плов в другом приготовлении.

Ресторан «Изюм», арабский плов Манди

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В этом ресторане вы можете попробовать традиционный для арабов и непривычный для нас – плов Манди. Этот плов готовят в тандыре, на пару, поэтому он считается диетическим и легким блюдом, в отличие от своего таджикского собрата.

Рис для плова смешивают с лимоном, луком, помидорами и специями, мясо ягненка и цыпленка коптят и готовят отдельно от риса.

В плове используют целую гамму специй – кардамон, паприку, гвоздику, куркумы, смесь перцев - благодаря чему Манди очень ароматное блюдо.

Считается, что рецепт этого плова передается из поколения в поколение, оставаясь практически неизменным. К плову подается йеменская лепешка и различные соусы.

Ресторан «Рудаки», гостиница Серена, плов из мяса яка

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Пожалуй, попробовать плов из мяса мургабского яка в Душанбе можно только в ресторане «Рудаки», который работает при гостинице «Серена».

Рецепт этого плова очень похож на классический, только в зербак вместе с луком и морковью в таком же количестве кладут тонко нарезанный чеснок. И, конечно, вместо привычного для таджикистанцев мяса говядины или баранины, которые мы кладем в плов, сюда добавляют мясо мургабского яка, что придает этому плову совсем другой вкус.

Ну, а подают его, как и классический плов в Душанбе, вместе с чаккой и свежим, овощным салатом.

Чайхана «Навои Деха», самаркандский плов

Главный повар чайханы Мухаммад Джураев говорит, что «самаркандский» плов готовится совсем по-другому и продукты отличаются.

Например, для приготовления своего плова они специально заказывают желтую морковь «зардчуба» из Узбекистана и Худжанда. Масло используют хлопковое и льняное, но зербак скорее тушится, чем обжаривается, поэтому плов получается мягким.

Кстати, когда в гостях у «Навои Деха» были ведущие российской программы «Еда, я люблю тебя», им приготовили именно этот плов, от которого гости были в восторге.

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