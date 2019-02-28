Сегодня свой очередной день рождения – 68-летие отмечает Народный артист Таджикистана Умар Зиёев. Он планировал стать инженером, и в 1968 году поступил на механический факультет Таджикского политехнического института. Но с самого детства он был увлечен музыкой: мечта сбылась.
Кумиром юного советского школьника из далекого провинциального городка в начале 70-х был знаменитый артист Муслим Магомаев, чьи пластинки он крутил с утра до вечера.
В студенческие годы он пел в ансамбле «Орбита» города Орджоникидзеабада (ныне Вахдат) и в институтском ансамбле. Там и заметил Зиёева худрук ставшего уже известным ансамбля «Гульшан», Народный артист Таджикистана Орифшо Орифов, который пригласил его к себе.
Друзья-однокашники рассказывают, что Умар так увлекся творчеством, что они вместо него выполняли чертежи.
Однако после института Зиёев вернулся в родной город и устроился инженером на одном из предприятий. Жизнь пошла своим чередом, но, как оказалось, любовь к пению не пропала.
В 1973 году в республике проходил конкурс эстрадных коллективов «Солнечные струны», где Умар успешно выступил в составе местного ансамбля. Вскоре его снова пригласили в «Гульшан».
«Орифшо Орифов – а таких руководителей-титанов я больше не припомню - сумел собрать и сплотить прекрасную творческую группу, в которую вошли талантливые исполнители - Мукаддас Набиева, Махфират Хамракулова, Тоджиддин Мухиддинов, Хурмо Ширинова, Рахима Шалоэр, Баходур Негматов. Это было самое прекрасное время – мы были молоды, талантливы, популярны. Позже к нам присоединился Кароматулло Курбанов», - вспоминал Умар Зиёев.
1979 год стал звездным часом для молодого артиста. В тот год в Ташкенте проходил Всесоюзный конкурс молодых исполнителей «С песней по жизни», где с песней «Белая сирень» на музыку Юрия Лядова и выступил Зиёев.
В том же году на конкурсе «Песня-79» Умар Зиёев выступил с песней «Край любимый и родной» (слова О.Гаджикасымова, музыка П.Бюльбюль-оглы) и стал лауреатом.
Подводных камней в искусстве артиста было много.
«К примеру, после «Песни-79» наши чиновники меня критиковали, что я не пою песни на таджикском языке, не пропагандирую свою культуру. После того как я спел в Ташкенте «нашу» песню, в Москве меня ругали за то, что не выбрал песню на русском, так как в Союзе было 280 миллионов населения, а таджикский из них знали лишь 5 миллионов, - рассказывал певец. - Я был меж двух огней».
Вместе с ВИА «Гульшан» он объездил весь Советский Союз, был в Германии, Польше, Афганистане и других странах.
В тяжелые 90-е годы, когда распался Союз (а с ним и вся система Госконцерта) и началась гражданская война, многие артисты были вынуждены зарабатывать на хлеб, принимая заказы на исполнение песен на свадьбах.
Зиееву пришлось поменять свой стиль, он выучил народные и классические песни, стал выступать на различных мероприятиях в Бухаре и Самарканде.
Кстати, все свои песни советские артисты исполняли без фонограммы. С одной стороны, это хорошо, так как это нравится слушателю, но с другой – записей многих песен в архивах не сохранилось.
С 1993 по 2000 год Умар Зиёев был худруком ансамбля «Гульшан». Многие артисты ушли из профессии или вообще уехали из страны, состав полностью обновился. К сожалению, былая слава осталась в прошлом.
В те годы Умара Хайруллоевича просили организовать концертные мероприятия для работников системы внутренних дел республики, и в итоге все это вылилось в создание вокально-инструментального ансамбля МВД.
Ансамбль «Сипар» был создан по инициативе тогдашнего министра внутренних дел страны Хумдина Шарипова. 6 февраля 2001 года – в День таджикской милиции – «Сипар» дал свой первый концерт.
В одном из интервью Умар Зиеев сказал, что на его субъективный взгляд, в республике не представляется возможным восстановить два явления - футбольную команду «Памир» и ВИА «Гульшан».
«Как говорится, дважды в одну реку не войдёшь. В ансамбль «Гульшан» приглашали только талантливых исполнителей, обладающих хорошими вокальными данными.
Сейчас же каждый день загораются новые звезды, и иногда среди них встречаются откровенно бесталантные певцы, а талантливые исполнители теряются среди них. Хотелось бы, чтобы люди, желающие помочь нашему искусству, спонсировали не конкретных, зачастую бездарных людей, а продуманный проект вроде «Фабрики звезд», с тем, чтобы открыть новые имена, способные со временем стать предметом гордости Таджикистана. Ведь из плохого риса и гнилой моркови хороший плов не получится. То же самое и на эстраде».
В 2013 году Умар Зиёев в звании полковника милиции вышел в отставку.
Посвятив сцене почти 40 лет своей жизни, сейчас Умар Хайруллоевич на заслуженном отдыхе, воспитывает внуков.
Пик славы вокально-инструментального ансамбля «Гульшан» пришелся на 80-е годы прошлого века. Теперь у молодежи другие кумиры, но любимые шлягеры ВИА «Гульшан», одним из «золотых голосов» которого является Умар Зиёев, и сегодня живут в сердцах многих таджикистанцев.
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