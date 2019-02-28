Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает ВВС.
«Соглашение не было достигнуто, но стороны собираются встретиться снова в будущем», - сказала пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс.
Сообщается, что кортежи лидеров покинули отель «Метрополь», где проходили переговоры, а итоговую пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. На последние часы встречи была запланирована церемония подписания договора, а также совместный обед.
На саммите политики обсуждали перспективы ядерного разоружения Корейского полуострова. Как пишет агентство, ранее они оба выражали оптимизм по поводу возможного достижения прогресса в этом вопросе. После новости о преждевременном окончании встречи на южнокорейских биржах обвалились котировки.
Пресс-конференция Трампа была перенесена на час раньше, и на ней президент США заявил, что американские санкции против Северной Кореи сохраняются, хотя КНДР хотела, чтобы они были сняты, и была готова на уступки по вопросам денуклеаризации.
"Они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не могли согласиться на это", - сказал он. При этом Трамп верит, что испытаний ракет и ядерного оружия в КНДР не будет. "Я доверяю ему [Ким Чен Ыну] и ловлю его на слове", - заявил президент США.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
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