В прошлом году «Казкоммерцбанк» вошёл в группу одной из старейших кредитных организаций Казахстана - «Халык Банк», которая в прошлом году отметил 95-летие. Сейчас банк, включая дочернюю организацию в Таджикистане - ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», работает по новой стратегии развития, которая предполагает не только качественный сервис, доступные услуги, но и новые продукты, и новые выгодные возможности. Обо всех изменениях, которые произошли и которые ещё предстоят, рассказал нам Первый заместитель Председателя правления «Казкоммерцбанка Таджикистан» Айдын Бектелеуов.

- Каков был прошлый год для «Казкоммерцбанка» в Таджикистане?

- Как вы знаете, с прошлого года нашим акционером является «Халык Банк» (Народный банк Казахстана). Это огромная финансово-кредитная группа с большим опытом в 96 лет, но и Казком был не менее опытным, поэтому можно с уверенностью сказать, что как такового давления или каких-то кризисных моментов мы не ощущали.

В прошлом году у нас увеличилось количество банкоматов, мы получили еще четыре банкомата Cash-in, введя эту функцию в январе. Мы внедрили карты Mastercard и их обслуживание. На сегодняшний день выпускаем 4 вида карты этой платёжной системы в Таджикистане – Unembossed, Standard, World и Platinum. Штат нашего банка был увеличен на 10%, увеличилась доходность и активы банка, а также выплата денежных обязательств в виде налогов.

Самым главным событием 2018 года, несомненно, стал интеграционный процесс Казкома и Халык Банка.

- Сколько сейчас у вас банкоматов по республике?

- Сейчас у нас по республике 31 банкомат. Мы планируем до конца марта установить еще 16 единиц. Основная часть наших банкоматов пока сосредоточена в Душанбе, Худжанде, а также есть по одному банкомату в Рогуне и Гиссаре. По стране у нас 9 центров банковского обслуживания и один филиал в Худжанде. В этом году у нас в планах открыть новые ЦБО, там соответственно тоже будут банкоматы.

- Вы говорили, что теперь выпускаете карты Mastercard, в то же время появились слухи, что теперь вы не будете выдавать карты платежной системы VISA. Так ли это?

- Это ошибочное мнение, потому что карты VISA остаются, мы просто расширяем линейку своих продуктов. Обе эти платежные системы работают на равных условиях. Наверное, сейчас кажется, что Mastercard превалирует над VISA, но просто так сложилось, что с запуском эмиссии Mastercard мы также запустили акцию «Открой Европу с Mastercard», направленную на увеличение объёма безналичных платежей и количества этих карт в портфеле банка. К тому уже в ближайшее время хотим вывести из оборота карты VISA electron, но только потому, что сама VISA прекращает обслуживание этих карт с апреля этого года. Желающим заказать карты VISA сейчас предлагаются другие карты доступные в линейке карт. Этот вид карт больше не будут выпускаться многими банками. Но те, у которых срок действия карты еще не истек, будут действовать до полной даты истечения срока карты. А в будущем Банком планируются ввести в обращение более статусные продукты на базе карт VISA, которые будут не менее интересными, как и другие продукты Банка.

- Мы были в ожидании ребрендинга вашего банка. Но он пока не случился, почему?

- Мы только в июле прошлого года завершили нашу интеграцию. К этому мы очень серьёзно готовились, проделали огромную подготовительную работу. Мы также разработали план, который будет длиться до июня этого года. То есть нам еще предстоит пройти все шаги ребрендинга, это поэтапный процесс и требует ряда информационных мероприятий: мы его начали с наших буклетов и брошюр, на которых размещены логотипы и «Казкома», и «Халык Банка». Естественно бренд «Казкоммерцбанка» за 12 лет деятельности в Таджикистане укрепил свои позиции и достаточно узнаваем среди наших клиентов, поэтому мы не можем так сразу убрать его логотип и поставить логотип «Халык Банка», люди могут запутаться. А мы очень бережно относимся к нашим клиентам, и «травмировать» их таким образом нельзя. Сейчас мы подали документы о смене названия в регистрирующие органы, как только получим наше свидетельство, мы объявим об этом посредством СМИ.

- Какие новинки в технологиях подарит нам в этом году Ваш Банк?

- Некоторые новинки мы пока держим в секрете, но с некоторыми я могу поделиться уже сейчас. В этом году мы планируем полностью перейти на новую версию нашего интернет-банкинга для держателей карт - Homebank.tj, где мы полностью обновили дизайн. Он стал намного интереснее и доступнее в понимании. Там будут доступны переводы с карты на карту не только в пределах банка, но и внешние переводы на карты других зарубежных банков. Также будет расширен перечень услуг, оплату которых можно будет осуществить прямо из дома или офиса, например, получить или отправить денежный перевод. В рамках этого обновления мы вновь запустим свое мобильное приложение, которое перестало функционировать после объединения двух наших организаций с августа прошлого года.

Другим ожидаемым нашими клиентами продуктом будет возможность пополнять свои карты в режиме 24/7, при котором время зачисления средств составляет от 1 до 3 минут. Для этих целей мы запустили банкоматы Cash-in , которые мы уже установили в Душанбе и Худжанде.

- В Казахстане, как и в Таджикистане, распространена практика помощи со стороны государства банкам, которые испытывают проблемы. Насколько на Ваш взгляд это оправдано?

- Здесь надо все-таки рассматривать каждый кейс отдельно. К сожалению, есть такие примеры на постсоветском пространстве и в мире. К примеру, в Казахстане экономика страны больше, поэтому спасение банка при определенных нюансах где-то правильное решение. Но как сказано моим руководителем - «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». То есть, важно понимать, что иногда лучше решить проблему сразу, чем оттягивать её на длительное время.

- В Таджикистане в последнее время у банков возникает проблема с наличностью. И уже несколько лет пытаются обязать даже небольшие торговые точки установить терминалы для приёма карт. Как Ваш банк работает в этом направлении?

- Возможно у банков есть эти проблемы. Об этом мы не можем с уверенностью сказать. Но политика перехода к безналичным расчетам между хозяйствующими субъектами на самом деле правильная и снижает расходы на обеспечение наличности, поскольку изготовление и транспортировка денег – это определенные затраты. Мы как Банк активно поддерживаем эту позицию. Со своей стороны представляем все необходимые для этого инструменты, начиная от POS-терминалов, эквайринга, также обеспечиваем корпоративными картами Visa Business, с бесплатным обслуживанием для предпринимателей и юридических лиц, чтобы они могли расплатиться с поставщиками, сэкономив при этом время.

Для того, что приучить людей к большему использованию безналичных расчётов, мы с Mastercard запустили большую акцию «Открой Европу с Mastercard», которая продолжается с конца прошлого года. Для пользователей у нас достаточно солидный подарочный фонд: смартфоны, ноутбуки, а главный приз - это поездка в Европу на двоих. В этой части нам помогают не только платежные системы, но и собственные ресурсы. Относительно приема платежных карт, сейчас у нашего банка порядка 700 POS-терминалов, мы также держим высокую долю на рынке по эквайрингу. Кроме того, сейчас мы интегрированы с НПЦ «Корти милли» и другими платежными системами. Работаем не только с Visa и Mastercard, но и с American Express, то есть фактически мы сегодня принимаем платежные карты почти всех платежных систем. В ближайшее время планируем подключиться к платежным системам UnionPay International, JCB, Discover и Diners Club.

- Ваш банк был первым, кто внедрил услугу интернет-эквайринга. Какие она дала результаты?

- Интернет-эквайринг хорошо приживается в Таджикистане. Как и в других странах, которые шли по этому пути, проделывалась огромная работа в этом направлении. Все больше продавцов дифференцируют свои продажи, переводя их в интернет. Мы сейчас участвуем в проекте по оплате налогов и сборов в безналичной форме путем использования платежных карт и интернет эквайринга. Эта услуга была внедрена в прошлом году путем приема платежей посредством национальной платежной карты «Корти мили». С реализацией данного проекта оплата налогов может быть осуществлена не только держателями карт «Корти мили», но держателями карт международных платежных систем. Самым большим нашим проектом в этом направлении стал проект по оплате сборов за предоставление электронной визы посредством сайта еvisa.tj. Также через наш эквайринг работает сайт по апостилированию документов, продажа авиабилетов и многие другие интернет-магазины бытовой техники, продуктов питания, благотворительные организации, оплата услуг мобильной связи и интернет, перечень которых вы можете найти у нас на сайте.

- У вас большой опыт работы в банковской системе Казахстана. Как вы думаете, что могли бы наши банкиры позаимствовать у казахстанских коллег?

- В Таджикистане банковская система никак не хуже. Есть финансовые организации, которые продвигают новые продукты не менее активнее и продуктивнее, чем в Казахстане. Кроме того, в Таджикистане достаточно высокий уровень системы продаж и работы с клиентами.