Компания «МегаФон Таджикистан» расширила территорию покрытия скоростного мобильного интернета стандарта 3G в Согдийской области. Новая базовая станция третьего поколения начала работу в Айнинском районе.
Благодаря установленному оборудованию доступ к мобильному интернету на скорости до 15 Мбит/с теперь имеют порядка 5 000 жителей села Ревад джамоата Урметан. Кроме того, запуск новой базовой станции позволил снизить нагрузку на действующие станции 2G и 3G, а также увеличить скорость мобильного интернета в регионе.
«Сейчас скоростной мобильный интернет – это услуга первой необходимости. О ее востребованности говорит тот факт, что за последние два года среднемесячный объем потребления интернет-трафика наших абонентов вырос в полтора раза. А для жителей сельской местности это зачастую один из главных каналов связи с миром. Именно с этой целью мы расширяем территорию покрытия скоростной сети не только в городах, но и в малых населенных пунктах», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.
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