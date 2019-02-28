Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын начали второй день саммита во вьетнамском Ханое, сообщает CNN.
Перед началом мероприятия Ким Чен Ын заявил, что сделает все возможное ради хорошего результата мероприятия.
В Белом доме ранее сообщили, что далее последует встреча в расширенном составе. После этого Трамп и Ким Чен Ын проведут рабочий ланч.
На 14.05 по местному времени в графике президента стоит "участие в церемонии совместного подписания соглашения" с северокорейским лидером. Возможно, предполагается подписание совместного заявления или декларации, как это было на первом саммите в Сингапуре.
Всего в четверг, 28 февраля на переговоры отводится более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя Трамп даст пресс-конференцию.
Ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в среду, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. Трамп на встрече заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, отметив, что США могут помочь его реализовать. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что они "достигнут замечательных результатов, которых ждут все люди".
По итогам первого дня президент США сообщил, что встречи были "отличные" и у них состоялся "очень хороший диалог".
Лидеры двух стран коротко поговорили наедине, а затем перешли к рабочему ужину с участием представителей делегаций.
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Кулли ахбор
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Masrur1
Это что то не конкретного! Трамп что то задумался!