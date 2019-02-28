Конфликт между Пакистаном и Индией привел к тому, что узбекский национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways и российские авиакомпании начали совершать международные рейсы в обход этих двух стран — через Туркменистан и Иран.

Из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном и Индией, Uzbekistan Airways вернула в Ташкент самолет, летевший в индийский город Амритсар, сообщает ИА «Фергана».

В Ташкенте также незапланированно приземлился авиалайнер компании Air India, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Дели, передает «Интерфакс».

Сейчас на сайте узбекского авиаперевозчика появилось заявление, что «рейсы из Мумбаи, Дели, Сингапура и Бангкока в Ташкент, задержанные ранее из-за обстановки на границе Индии и Пакистана вылетают в 00:30 по ташкентскому времени».

«Из-за изменения маршрута длительность полета увеличится. Время прилета в пункт прибытия просим уточнять в аэропорту "Ташкент"», - предупредил перевозчик.

Пути обхода пришлось искать и российским авиакомпаниям. Пространство над Пакистаном будет закрыто до 1 марта, поэтому они запрашивают разрешение на пролет в воздушных пространствах Ирана и Туркмении, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

В авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сказали, что по их информации воздушные зоны будут закрыты до 02:59 мск 28 февраля. В связи с облетом территорий и необходимостью дозаправки «произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов». Так, для дозаправки стали приземлятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ рейсы авиакомпании из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876). Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок (SU6275) совершил посадку на запасной аэродром по маршруту следования в аэропорту Ташкента.

Закрытие воздушного пространства связано с конфликтом Индии и Пакистана, разгоревшимся из-за спорной территории Кашмир. 14 февраля в Кашмире группировка «Армия Мухаммада» («Джаиш-е-Мухаммад») напала на индийскую колонну, убив 45 человек. В ответ 26 февраля Индия нанесла удар по лагерю этой организации в Пакистане.

В среду, 27 февраля, пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления, судьба еще двоих неизвестна. «Единственной целью было продемонстрировать наше право, желание и способность защищаться», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

После этого воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана было закрыто для транзитных международных рейсов. Пакистан приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота, а Индия закрыла пространство для транзитных самолетов над Амритсаром.

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