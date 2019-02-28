Качество ярко розовых батонов таджикской колбасы вызывает сомнение даже у людей очень далеких от пищевой промышленности: цвет продукции совсем ненатуральный, цена – слишком низкая. Мы обратились к независимым экспертам, чтобы разобраться из чего делают таджикскую колбасу и как ее правильно выбрать.
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Кулли ахбор
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anonymous57
Лучше всего не есть переработанное мясо.