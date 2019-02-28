Качество ярко розовых батонов таджикской колбасы вызывает сомнение даже у людей очень далеких от пищевой промышленности: цвет продукции совсем ненатуральный, цена – слишком низкая. Мы обратились к независимым экспертам, чтобы разобраться из чего делают таджикскую колбасу и как ее правильно выбрать.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.