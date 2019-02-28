В 2018 году республика импортировала 446,8 тысяч тонн нефтепродуктов, а также 380,7 тысяч тонн сжиженного газа.

Asia-Plus

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