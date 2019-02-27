В Душанбе с 19 февраля проводится специальная профилактическая операция «Тротуар», в ходе которой к административной ответственности привлекаются водители, припарковавшие свои авто тротуарах, пешеходных переходах и в не положенных местах.

В специально созданные для проведения операции рабочие группы, помимо сотрудников милиции, вошли представители общественных организаций и журналисты.

Сообщалось, что в случае «неправильной» парковки машины будут изымать, а водителей штрафовать по-крупному.

Но, судя по нашей фотоленте, «воз и ныне там…», причем правила парковки нарушаются, в большинстве случаев, у зданий государственных структур.

Остановка напротив Госкомимущества 1 /50

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