В Душанбе с 19 февраля проводится специальная профилактическая операция «Тротуар», в ходе которой к административной ответственности привлекаются водители, припарковавшие свои авто тротуарах, пешеходных переходах и в не положенных местах.
В специально созданные для проведения операции рабочие группы, помимо сотрудников милиции, вошли представители общественных организаций и журналисты.
Сообщалось, что в случае «неправильной» парковки машины будут изымать, а водителей штрафовать по-крупному.
Но, судя по нашей фотоленте, «воз и ныне там…», причем правила парковки нарушаются, в большинстве случаев, у зданий государственных структур.
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Кулли ахбор
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Sino6
Надо строить парковки. За них надо платить (цена должна быть разумной). Выписывать штрафы нарушителям.