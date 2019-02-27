Рассказываем как, где, за сколько и за какой срок можно получить паспорт.
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Рассказываем как, где, за сколько и за какой срок можно получить паспорт.
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Кулли ахбор
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Гарми7
Страна вымогателей.
Imya8
Куда правительство смотрит, почему люди (ведь есть и пожилые или же те кто живут в отдаленных частях страны) должны опять же бегать как их заставили прежде (ситуация с оформлением макс 2 сим-карты) и также приобретать сосвем ненужные (если человеку за 70 лет) новые ID пасспорта и плюс к тому же и платить 10 долларов (на тот курс устан НБТ, и почему ценновая политика устанавливается в таких гос услугах с долларах, когда "запрещается" доллар "упомянать"?) ???
Новостройки, дорогие цветы, парки - все хорошо спору нет, но все познается в относительности. А реалия такая - красиво все на улице, "внутри" все также как было прежде. Функциональность 0!
Перерассмотрите вариант ID карточек заново, почему таким путем, очень хитрым, заставляют приобретать причем за 8% от средней зарплаты в месяц пасспорт и тратить время. Немаловажный момент, в этих пасспорт столах всегда будут просить больше чем 10 долларов!!!
Абдалла Imya7
+10с. берет фотограф за свою услугу и при получении еще 10с. берет инспектор.
Абдалла8
Бизнес и все это. Пластик стоимостью
10$. Смотрите в Кыргызстане такое же сколько стоит. Очуметь...
Омар Хайям Абдалла8
У нас такой климат, что все цены раза в 2 или 3 выше на абсолютно все.