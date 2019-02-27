В феврале 2019 региональному изданию «Кулябская правда» исполнилось 75 лет. В стране газет с таким стажем можно пересчитать, что называется, по пальцам.

За эти годы газета пережила многие взлеты и падения, в редакции издания прошли отличную школу десятки журналистов, отдавших лучшие годы своей деятельности освещению насущных проблем жителей региона, республики.

С холодной зимы огненного 1944 года, когда шел третий год Великой Отечественной войны, и весь Советский народ ковал победу над германским фашизмом, берет свое летоисчисление газета «Кулябская правда».

С момента своего основания издание исправно выходило в течение 17 лет. Но, едва достигнувшую совершеннолетия газету закрывают на долгие 15 лет в связи с упразднением Кулябской области в 1961 году. Возрождение пришло на 1976 год, с восстановлением области.

Инициаторами возрождения издания вступили Кулябский областной комитет Компартии Таджикистана и областной Совет народных депутатов, чьим печатным органом и стала газета.

Газета является надежным рупором, мощным идеологическим оружием. Потому государство не жалело ни сил, ни средств для поддержки подконтрольных средств массовой информации. В свою очередь это обстоятельство позволяло последним не только иметь солидное число сотрудников, но и давало им возможность выходить большими тиражами с пятиразовым выпуском в неделю. Такой была и областная газета «Кулябская правда».

Рустам Одинаев

- В 80-е годы «Кулябская правда» пользовалась большим читательским спросом, - вспоминает бывший главный редактор газеты Рустам Одинаев. - С учетом того, что каждый экземпляр газеты могли прочитать 3-4 человека, при разовом тираже в 12-15 тысяч экземпляров читательская аудитория газеты достигала 50 тысяч человек.

Интерес к «КП» рос еще и потому, что каждый потенциальный читатель, при желании, имел возможность быть в постоянном контакте с профессиональными журналистами, работавшими в редакции. То есть, читатель мог стать и активным рабселькором. Любой читатель мог быть уверен, что его обращение в газету не останется без внимания.

Мое знакомство и сотрудничество с «КП» состоялось в сентябре 1979 года, почти сразу же после окончания Кулябского педагогического института. Определили в отдел писем и информации. Уже в то время в газете работали весьма опытные журналисты. Они охотно передавали свои знания и умения начинающим журналистам, таким как я.

Сейчас, по истечении стольких лет, с благодарностью вспоминаю нашего редактора Г.Е. Гановичева, его заместителя Т.Г. Гобеева, ответственного секретаря Б.Б. Бицоева, заведующих отделами С.П. Сухояна, Т. Дикаева, Л. Чигрина, Галину Эльбаум.

Благодаря их поддержке, мы, местные кадры, достаточно быстро стали осваивать азы журналистики. К примеру, после 2-3 лет работы стали заведовать отделами Рустам Абдуллоев, Холбой Курбанов, заместителем ответственного секретаря стал Аъзам Абдусаломов.

К сожалению, рано уйдут из жизни мои друзья Рустам Абдуллоев и Аъзам Абдусаломов. Они были первыми в Кулябе местными журналистами, кто показал блестящие способности, работая в русскоязычной газете. Светлая им память.

Испытание на прочность

К середине 80-х годов из Москвы повеяло грядущими политическими переменами. В череде крупных политических событий наступил юбилей газеты – к своему сорокалетию «Кулябская правда» возмужала. Пришла горбачевская перестройка, народ огромной страны в течение пяти лет, находясь в состоянии эйфории от вдруг открывшихся возможностей по переустройству общества, повелся на призывы безответственного политического говоруна, каким на деле оказался первый и последний президент СССР. Развал некогда могущественного Советского государства последовал вслед за так называемым парадом суверенитетов в 1991-92 годах.

У целого поколения наших соотечественников еще не стерлись из памяти трудности становления нового государства. Многострадальному таджикскому народу пришлось пройти через горнило гражданской войны, унесшей жизни более 100 тысяч человек. 90-е годы двадцатого столетия стали для молодой республики тяжелым периодом поиска мира и гражданского согласия. Именно тогда «Кулябская правда» заменила в своем паспорте пролетарский девиз на актуальный – «За гражданское единство и согласие!».

И что важно, по мере сил и возможностей деятельность коллектива редакции газеты в те и последующие годы была ориентирована на идею единства и гражданской ответственности каждого за судьбу страны.

Свое 50-летие «КП» отметила в самый «разгар» примиренческих процессов.

- Особо хочется отметить, что в то тяжелое время газета была наиболее востребованным изданием на всем юге Таджикистана, а в самый драматический период 1992-93 годов «КП» была единственной регулярно выходящей газетой на территориях Кулябской и Курган-Тюбинской областей. С ее страниц люди узнавали о боевых действиях правительственных сил с отрядами вооруженной исламской оппозиции, о том, что о нас говорят и пишут за рубежом и, конечно же, о том, как идут переговоры о мире.

В связи с этим, интересна и такая деталь: осенью-зимой 1992 года, когда наладилась доставка муки в голодающий и изолированный от остального мира Куляб воздушным транспортом, пилоты из Ленинабада (ныне г. Худжанд), перед вылетом в обратный рейс, скупали в киосках весь остаток тиража «Кулябской правды». Иногда летчики приходили за газетой в редакцию, говорили, что на севере страны именно со страниц «Кулябской правды» люди узнают о событиях, происходящих в Кулябе, - вспоминает далее Рустам Одинаев.

В канун 60-летия в 2004 году газета стала двуязычным изданием, в нее пришли работать опытные журналисты Мисрали Сониев, Сайид Рахмонов, Зафархон Муродов, Рахматали Назриев. Молодые сотрудники Ситорабону Одинаева, Асадулло Бобоев и Дилшод Мирзоев.

Сегодня, как и всегда, коллектив редакции рассчитывает на благосклонность многочисленной читательской аудитории Кулябского региона, нескольким поколениям жителей которого хорошо было знакомо словосочетание «Кулябская правда», ставшее на протяжении 75 лет названием газеты. Газеты, несущей правду, начиная со своего названия, и всегда нужной людям.

С юбилеем вас, дорогие коллеги!

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