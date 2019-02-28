АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- В рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества» в Душанбе пройдет неформальная встреча «Предотвращение насильственного экстремизма и роль СМИ в Таджикистане» (по результатам регионального Медиафорума в г. Бишкек). Встреча пройдет в формате пресс-кафе с 9 до 13 часов в гостинице Серена Душанбе.

- В Гиссаре пройдет 3-й тур Кубка Федерации футбола Таджикистана в группе «А». В 11 часов встречаются команды «Душанбе-83» и «Арал», а в 14:00 – «Истаравшан» и «Регар-ТадАЗ».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ФЕВРАЛЯ

1927 - Родился доктор исторических наук, член-корреспондент АН РТ профессор Юсуфшо Якубов.

1936 - Родился Заслуженный артист Таджикистана, государственный деятель Акбар Джураев.

1939 - Родился востоковед Матин Хусейнзода.

1948 - Родилась актриса, Заслуженная артистка Таджикистана Халима Эркаева.

1951 - Родился эстрадный певец, Заслуженный артист Таджикистана Умар Зиёев.

1954-2011 – Родился Асадулло Гуломов, экс-вице премьер Таджикистана.

1962 – Родился заслуженный артист Мухаммад Шомуддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных предгорно-горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, без осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, ночью без осадков, днем местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 5-10 мороза, местами 13-18 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, без осадков, во второй половине дня в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 10-15 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, местами до 13-15 мороза, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без сущесвенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, ночью без осадков, днем временами снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 0-2 тепла.