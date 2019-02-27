Завтра в республике ожидаются дожди. По данным агентства метеорологии, 28 февраля с утра в Душанбе будет облачно, без осадков, а во второй половине дня начнется дождь. При этом температура днем прогреется до 12-14 тепла.
Дождливая погода ожидается по всей республике. Синоптики сообщают, что начавшись во второй половине дня 28 февраля небольшой дождь к концу недели превратится в сильный. К 3 марту дождь будет сильным в Душанбе, Худжанде и Бохтаре. В Хороге будет снег.
Синоптики также предупреждают, что в ближайшие сутки на автомагистралях республики, горных районах РРП, на южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд) и западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Гунд, Рушан-Бартанг) сохраняется опасность схода снежных лавин.
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