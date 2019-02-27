Сегодня продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) передала Агентству по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды Таджикистана 40 мобильных телефонов.

Телефоны оснащены возможностями входа в интернет, обладают повышенной прочностью и устойчивостью к суровым климатическим условиям, просты и удобны в использовании. Все усилия направлены на улучшение доступности качественной информации и данных для прогнозирования погоды и раннего предупреждения.

Телефоны переданы в рамках финансируемого ЕС проекта ФАО “Усиление учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и Госслужбы ветеринарного надзора по выработке политики”.

В ФАО отметили, что этот подход поможет усовершенствовать своевременный и более частый сбор гидрометеорогических данных, интеграцию и распространение предупреждений и прогнозов в стране, которая подвержена серьезным и частым гидрометеорологическим катастрофам.

Предоставленные мобильные телефоны обеспечат регулярную и стабильную связь между местными метеорологическими станциями и центром сбора и отработки данных в Душанбе, отправляя данные о погоде каждые 3 часа.

“Данная техническая поддержка поможет укрепить технический потенциал Агентства для предоставления услуг раннего оповещения, чтобы предупредить их о потенциальных рисках и повысить их устойчивость. Это поможет фермерам принимать обоснованные решения, лучше управлять рисками, использовать благоприятные климатические условия и адаптироваться к изменению климата, - отметил представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев. - Кроме того, мы находимся в процессе предоставления Агентству нескольких агрометеорологических станций, которые продемонстрируют как агрометеорология может помочь в прогнозировании ситуации с урожаем в течение вегетационного периода и предоставят рекомендации фермерам о том какие меры необходимо принять, время полива или защиты от болезней”.

Технология мобильного телефона может быть полезным инструментом для предоставления всем, включая фермеров, актуальной и надежной информации о погоде и климатических условиях для принятия важных решений.

С 2016 года Европейский Союз и ФАО работают вместе для оказания поддержки реформы аграрной политики в стране, включая разработку соответствующих стратегий, проектирование институциональных рамок и укрепление знаний и навыков правительственных и неправительственных учреждений.

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