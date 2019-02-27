В Министерстве здравоохранения и соцзащиты населения говорят, что количественные показатели правонарушений среди сотрудников этой системы за последние 10 лет значительно снизились.

- Статистика по правонарушениям формируется исходя из количества случаев правонарушений по статьям Уголовного кодекса республики, а не из количества людей. То есть на одного человека могут завести уголовное дело по нескольким статьям УК и в показателях Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Счетной палатой будет суммировано количество правонарушений в рамках статей действующего законодательства - говорит Дилором Садыкова, помощник министра.

По данным Отдела внутреннего аудита Минздрава в 2016 году в системе здравоохранения и соцзащиты населения были выявлены 103 случая правонарушений, которые носили коррупционный характер; в 2017-м - 60, в 2018-м – 106 случаев, однако число лиц, совершивших коррупционные действия, сократилось на 10 единиц.

- Если говорить об общем количестве правонарушителей, выявленных в прошлом году, то это 71 человек, из которых освобождены от уголовной ответственности 51, количество наказанных лиц составило 20 нарушителей, - поясняет Садыкова.

Кроме того, отмечает она, в последние годы большее число правонарушений в системе приходится на работников административно-хозяйственной части медучреждений.

Из 71 правонарушителя, которые были привлечены за нарушения в прошлом году, 25 человек – это именно эти специалисты.

- В ближайшие месяцы ожидается запуск современной платформы безналичных банковских взаиморасчётов, где будут отображаться все финансовые операции сферы здравоохранения: оплаты, тендеры, закупки, а также оплата услуг со стороны пациентов. То есть система платежей становится более прозрачной и централизованной, и она не допустит коррупционных схем, - говорит Садыкова.

Будут расти зарплаты, будет снижаться коррупция

Еще одним механизмом, содействующим улучшению ситуации по снижению коррупции в системе здравоохранения, является последовательное повышение заработной платы медработников. Помощник министра объясняет, что, по мере того, как растут доходы специалистов, улучшается их благосостояние, сокращаются и нарушения с их стороны.

По данным Минздрава, заработная плата сотрудников системы здравоохранения стабильно растет с 1998 года. За эти годы она выросла в 19 раз. Особенно рост зарплаты был заметен в последние десять лет: в 2007 году они были увеличены дважды - на 30 и 50%; в 2011-2012 годах – на 40, в 2016 году – на 20 и в 2018 году - на 15%.

На сегодняшний день, по данным министерства средняя заработная плата младшего медперсонала составляет – 460 сомони, средних медицинских работников – 800 сомони, врачей от 800 до 2500 сомони, в зависимости от квалификационной категории, ученой степени и т.п.

По словам Садыковой, кроме общего повышения зарплат, растут и доходы специалистов определенных профилей.

Так, постановлением правительства с 1 июля 2019 года медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулёзной помощи, будут предоставляться трудовые, социальные, финансовые льготы и другие гарантии, предусмотренные законодательством.

На что жалуются граждане?

По словам Садыковой, в последние годы случаи должностных правонарушений снизились.

- Но до сих пор вызывает тревогу большое количество жалоб со стороны пациентов и их родственников на некачественное или отсроченное предоставление медицинских услуг. Например, 75% обращений граждан – это жалобы по поводу оказания срочной медицинской помощи, предоставления бесплатных лекарств - инсулина, препаратов для химиотерапии и лечения гепатитов. Компонентов крови, получения бесплатных лечебно – диагностических услуг, оказания финансовой помощи для проведения дорогостоящих высокотехнологичных операций. Около 25% всех обращений – это жалобы на грубое отношение, несвоевременное оказание медицинской помощи, на её качество, на этику общения сотрудников, случаи вымогательства и другое, - объясняет специалист.

Садыкова напоминает, что в Таджикистане приняты закон «О борьбе с коррупцией» и «Стратегия противодействия коррупции на 2013-2020 годы», в рамках которой в Минздраве утверждена отраслевая программа. Также совершенствуется нормативно-правовая база системы госзакупок медоборудования, изделий медицинского назначения и лекарственных средств.

- В рамках стратегии развёрнута практическая работа по антикоррупционному просвещению, проводится работа по улучшению информированности населения, по снижению правовой некомпетентности ответственных лиц и т.д. Каждые полгода министерство отчитывается перед правительством о выполнении пунктов этой стратегии, – говорит Садыкова.

Как достучаться до Минздрава?

В случае нарушения прав пациентов есть прямой доступ к руководству министерства. Все медучреждения оснащены камерами видеонаблюдения, круглосуточно работает телефон доверия при Минздраве (44600-65-07), граждане могут обратиться в министерство через веб – сайт и электронную почту. Также еженедельно по графику руководство министерства и руководители подведомственных структур ведут личный приём граждан.

По словам Садыковой, на посту у телефона доверия в министерстве дежурят руководители медицинских учреждений республиканского значения, которые официально регистрируют и информируют незамедлительно обо всех обращениях, чрезвычайных происшествиях и жалобах со стороны граждан руководство министерства.

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