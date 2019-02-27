На днях случайно встретил земляка в Америке – в небольшом аэропорту на западе страны, что само по себе удивительно. Относительно молодой, достаточно прилично одетый человек с куцей бородкой услышав, как я говорю по-таджикски по телефону, сам подошел ко мне. Сказал, что он также таджик откуда-то из-под Куляба. Едва ли не первый вопрос его звучал так: «Ту намозхони? Ба Оллох эмин дори?» (Ты молишься, веруешь?) Видно было, что он в этом сильно сомневается, но это его нисколько не огорчает.

Я ему вежливо отвечаю: «Брат, ты с какого дуба на мою голову упал, да еще с такими вопросами. Тебе какое дело до всего этого?» В результате, я удостоился почти часовой лекции - проповеди об убустройстве мира, моем и его месте в нем.

Если вкратце, то товарищ испытывает сильную неприязнь к “неверным”, к которым он относит не только представителей других религий, но и всех «недо-мусульман», называя их «мунафиками» (лицемерами) и «тагутами» (еще хуже).

К последним он относит: тех кто не молится пять раз в день, не постится, не посещает пятничную мечеть, пьет, курит, поет, танцует, слушает музыку (любовь плохо, если не к Аллаху) и т.д; поэтому, страшно не любит ученых, писателей, поэтов (Коран есть, достаточно), актеров, музыкантов, певцов, танцоров (голубые), голубых (танцоры), розовых, зеленых (проект сионистов), евреев (сионисты), сионистов (евреи), Запад (прогнил, голубые, розовые), русских (такие же), иранцев (шииты), шиитов (иранцы), суфиев (мистики, твари, буддисты), театр, кино (отвлекает); интеллигенты вообще зло, особенно таджикские, ибо они националисты, открытые безбожники, тайные зороастрийцы, продажные журналисты, поэты, писатели и дальше по списку.

Ненависть к ПИВТ у него странным образом сочетается с неприязнью к таджикским властям, которые эту же партию закрыли (сказал, закрыли хорошо, а потом самим надо было коллективно самоликвидироваться).

Соответственно, по его мнению, мусульманин не должен: курить, пить, гулять (спать с женщиной только в одной разрешенной позе и в полной темноте, иначе харам), ухаживать за могилами, петь, танцевать, слушать музыку, праздновать мавлюд - день рождение Пророка (многобожие), ставить надгробие (идолополоклонство).

Пускать женщин на кладбище, а также девочек учиться (разврат), ходить без сатра; мужикам тоже нельзя одевать узкие и длинные брюки (харам), стричь бороду, посещать мазары, могилы святых (многобожие), музеи (все, что до ислама – харам), театры (голубые, розовые, разврат), кино, TV, Интернет (разврат или только о религии).

А также есть курицу (похожа на свинью, везде ест), колбасу (кто знает, что сионисты напихали), морепродукты (харам, скользкие, плавают, ползают, сионисты); нельзя праздновать Новый год (христиане, кто празднует неверные), народные праздники, Навруз (язычники, твари, харам), нельзя давать детям исконно таджикские имена (харам, твари, язычники, только арабские), нельзя идгардак/коляды (харам, твари, язычники), нельзя целовать своих детей после трех лет (разврат, харам).

Тут я на него грустно посмотрел и сказал: «Брат, прости меня, не трать на меня свое драгоценное время, я совсем пропащий человек – каждый день слушаю музыку, пишу стихи, ем курицу, вчера злостно употребил морепродукты, позавчера ходил в кино, потом в театр, на прошлой неделе посетил музей, в темноте неинтересно, всегда праздную Новый год, украшаю елку, делаю хафтсин на Навруз, в Новый год пью холодную водку с салатом под шубой. В семье традиция давать исключительно таджикские/иранские имена, от бороды у меня аллергия и вообще она мне не идет.

Самое главное, душа моя слаба и я все это делаю и буду делать впредь с большим удовольствием. И вообще мне кажется, что при твоем подходе к религии, в раю (если ты вообще туда попадешь) тебе будет очень одиноко».

Он тоже грустно посмотрел на стоявших недалеко полицейских, подергал свою салафитскую бородку и почапал дальше. На том и расстались.

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