Визит Эмомали Рахмона в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, запланирован на 12 апреля, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.

Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

По словам источника «АП» в правительстве Таджикистана, из-за того, что в странах Центральной Азии год от года с большим размахом отмечают Навруз и график президентов в эти дни становится загруженным, лидеры региона соберутся в Ташкенте не в преддверии Навруза, а в апреле.

В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Первая консультативная встреча глав государств региона в Астане, 15 марта 2018 года gazeta.uz

В первой консультативной встрече лидеров региона приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Шавкат Мирзиёев тогда заявил, что этот день открыл новую страницу в истории многовековых добрососедских отношений народов Центральной Азии.

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