В Посольстве Японии в Душанбе 27 февраля прошла церемония подписания семи новых проектов Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP).

Контракты были подписаны г-ном Хаджимэ КИТАОКА, Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Таджикистан и полномочными представителями организаций-бенефициаров.

Общая сумма грантов составляет 558,045 долларов США.

В рамках GGP будут профинансированы нижеследующие проекты:

«Проект по предоставлению системы питьевого водоснабжения в джамоате Абдулвосиев Рушанского района», на общую сумму 89,270 долларов США, был подписан с г-ном Фаррухом ДОДХУДОЕВЫМ, председателем района Рушан;

«Проект по строительству школы №11 в селе Раджабов джамоата Навабад города Турсунзода», на общую сумму 89,250 долларов США, был подписан с г-ном Абдулкодиром ВАЛИЗОДА, председателем города Турсунзода;

«Проект по строительству женского центра в районе Таджикабад», на общую сумму 89,285 долларов США, был подписан с г-ном Хамидулло МАХМАДШОЗОДА, председателем района Таджикабад;

«Проект по строительству областной больницы джамоата Гожо Бердибаева, Мургабского района», на общую сумму 89,250 долларов США, был подписан с г-ном Мурзабайем ДЖОШБАЕВЫМ, председателем Мургабского района;

«Проект по строительству ирригационного канала в селе Худгифи Соя, джамоата Иван-Тоджик, Горно-Мастчинского района», на общую сумму 89,250 долларов США, был подписан с г-ном Мухаммадджобиром РАДЖАБЗОДА, председателем Горно-Мастчинского района.

«Проект по предоставлению сельскохозяйственной техники джамоату Гаффор Мирзо Ховалингского района», на общую сумму 89,280 долларов США, был подписан с г-ном Парвизом АКРАМЗОДА, председателем Ховалингского района;

«Проект по предоставлению оборудования центру образования для взрослых Аштского района», на общую сумму 22,460 долларов США, был подписан с г-жой Норинисо МАЮСУФОВОЙ, главой центра образования для взрослых Аштского района;

Выступая на церемонии подписания, г-н Хаджимэ КИТАОКА пожелал организациям-бенефициарам успешной реализации проектов.

Подчеркивая дружеские отношения между Японией и Таджикистаном, г-н КИТАОКА заявил, что Япония твердо намерена и в дальнейшем предоставлять помощь народу Таджикистана, и отметил значимость проектов GGP, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение условий жителей сельских районов.

В свою очередь, представители организаций-бенефициаров отметили важность своих проектов и выразили слова благодарности народу и Правительству Японии.

Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения предоставляется преимущественно местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах.

Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 401 гуманитарных проекта на общую сумму $32.4 миллиона долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.

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