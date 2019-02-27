Во время выступления российской певицы в Ташкенте во Дворце "Туркистон" 25 февраля неожиданно выключился микрофон. Певице пришлось развлекать зрителей смешными историями и байками, передает портал Дни.ру.

Во время исполнения третей песни программы ее микрофон отключился. Звука не было 10 минут."Все живое, то живот вспучит, то еще что-нибудь", – смеялась звезда уже после включения микрофона.

Как после рассказала артистка, причиной сбоя стала служба безопасности президента Узбекистана, частота радиосвязи которой совпала с частотой передатчика микрофона.

"Оказалось, что рядом дворец президента и он выезжал после работы. Частота его службы охраны, совпала с частотой передатчика нашего микрофона и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами. Конечно, нервы были, но это и есть настоящая проверка на творчество", – написала в Instagram Лолита.

Несмотря на неприятности, у Милявской остались исключительно положительные впечатления от поездки. Звезда горячо поблагодарила жителей Узбекистана за теплый прием и многочисленные презенты, в числе которых было традиционное облачение.

"Женский наряд от Артистов Узбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, чтобы поклониться мужу! Два головных убора, один из них Бухарский, другой Ташкентский! Украшения и броши в шкатулке, даже с приложенными чеками для пограничников!", – рассказала Милявская.

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