Президент Таджикистана произвел очередные кадровые перестановки. Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности главу Раштского района Каноатшо Лоикзода, который одновременно является сенатором Таджикистана. Новым председателем района назначен Рахимджон Мукими, сообщает пресс-служба главы государства.
Решениями правительства Таджикистана, подписанными Эмомали Рахмоном, Лолахон Рахмонзода в связи с выходом на пенсию освобожден от должности директора Агентства по специмуществу при правительстве республики. На его место назначен Савзаали Бобозода.
Хуршед Файзуллозода, который ранее работал директором телеканала «Варзиш», назначен гендиректором ГУП «Таджинвест» Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом. Директором "Варзиш", в свою очередь, назначен Нориён Парвиз Исматулло.
По согласованию с президентом назначены новые прокуроры Рушанского, Мургабского, Шахринавского, Файзабадского, Нурабадского, Лахшского, Джайхунского, Шахристанского, Бободжонгафуровского районов и городов Рогун, Нурек, Худжанд и Пенджикент.
Также Постановлением правительства Назарзода Нурулло Гаффор назначен директором Координационного центра проектов по реконструкции и развитию объектов социальной инфраструктуры.
Кроме того, заменены начальники отделов Министерства внутренних дел в Вахшском и Шахритусском районах, также кадровые изменения произведены в структуре паспортно-регистрационной службы Министерства внутренних дел.
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Кулли ахбор
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Азиз5
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется))))))