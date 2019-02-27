Водитель автомашины марки «Опель Астра», 30-летний житель города Гиссар Саъди Рахимов утром 26 февраля, не справившись с управлением автомобиля в центре Гиссара, совершил наезд на пешеходов - 38-летнюю женщину и ее семилетнего сына.
От полученных травм местная жительница Шахло Саидова и ее семилетний сын Мустафо Саидов погибли на месте ДТП, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
По данным МВД, в прошлом году в республике было зафиксированы 1 тыс. 285 ДТП, в результате которых погибло 395 человек и 1 тыс. 357 получили травмы различной степени.
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Рустам2
А почему не могут осторожно переходить дорогу и в положенных для этого местах? У нас пешеходы в край ***нутые. В любом месте переходят дорогу. Едет фура 60кмч так эти дауны не могут дождаться и выбегают перед ней. Есть подземные переходы, но через них же придется потратить лишние 2мин времени и поэтому они бегут через проезжую часть. Пешеходы виноваты не меньше, а то и больше чем водители. У нас в любой ситуации обвиняют водителя, надо ввести наказания/штрафы и для пешеходов.
Хасан Рустам1
В любом случае когда ты за рулем нужно думать о безопасности на дорогах это ведь люди. Погибшие (Худо рахмат кунад) чья та дочь, сестра, жена итд и очень жалко ребенка и конечно молодую мать. На их месте мог оказаться любой. Я сам ежу каждый день за рулем и вижу как некоторые отморозки лихачять на дорогах , совершая запретные маневры и совершенно не думая что в этот момент может кто-то перейти дорогу и не успеет затормозить.
Masrur4
ОО Худое. Почему не могут осторожно водить машину.
Азиз5
Мы просто потеряли культуру вождения!!!! На пешеходном переходе толпа , но не одна машина не останавливается!!! Порой с детьми опасно , боишься ходить по городу ..... Полный бардак!!!!