Водитель автомашины марки «Опель Астра», 30-летний житель города Гиссар Саъди Рахимов утром 26 февраля, не справившись с управлением автомобиля в центре Гиссара, совершил наезд на пешеходов - 38-летнюю женщину и ее семилетнего сына.

От полученных травм местная жительница Шахло Саидова и ее семилетний сын Мустафо Саидов погибли на месте ДТП, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По данным МВД, в прошлом году в республике было зафиксированы 1 тыс. 285 ДТП, в результате которых погибло 395 человек и 1 тыс. 357 получили травмы различной степени.

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